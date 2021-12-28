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Директор ресторана попала в ДТП на ЗСД. В больницу увезли двухлетнюю девочку

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Детское кресло спасло ребенка при столкновении машины с ограждением на ЗСД.

Как стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 28 декабря, авария произошла накануне около половины четвертого на 9 километре магистрали.

По предварительной информации, 32-летняя директор ресторана балканской кухни не справилась с управлением Mercedes-Benz и наехала на силовые ограждения дороги. В результате скорую пришлось вызывать юной пассажирке — двухлетней дочери водителя, которая ушибла губу и получила травму головы. От более тяжелых травм её уберегло детское кресло и ремни безопасности.

В состоянии средней тяжести ребенка увезли в детскую городскую больницу № 19.

Проводится проверка.

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