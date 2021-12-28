Директор ресторана попала в ДТП на ЗСД. В больницу увезли двухлетнюю девочку

Детское кресло спасло ребенка при столкновении машины с ограждением на ЗСД.
Как стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 28 декабря, авария произошла накануне около половины четвертого на 9 километре магистрали.
По предварительной информации, 32-летняя директор ресторана балканской кухни не справилась с управлением Mercedes-Benz и наехала на силовые ограждения дороги. В результате скорую пришлось вызывать юной пассажирке — двухлетней дочери водителя, которая ушибла губу и получила травму головы. От более тяжелых травм её уберегло детское кресло и ремни безопасности.
В состоянии средней тяжести ребенка увезли в детскую городскую больницу
Проводится проверка.