Набережную Карповки будут перекрывать и ограничивать до середины лета

В Петроградском районе Петербурга с 28 декабря начнутся работы сразу на двух участках набережной Карповки. До середины января там будут прокладывать кабель и до середины июля — ремонтировать трамвайные пути.

Как сообщает 27 декабря пресс-служба Государственной административно-технической инспекции, до 10 января 2022 года ограничат движение транспорта на перекрестке набережной реки Карповки и Барочной улицы. ООО «Гарантэнерго» проложит там электрокабель.