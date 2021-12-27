Набережную Карповки будут перекрывать и ограничивать до середины лета

В Петроградском районе Петербурга с 28 декабря начнутся работы сразу на двух участках набережной Карповки. До середины января там будут прокладывать кабель и до середины июля — ремонтировать трамвайные пути.
Как сообщает 27 декабря пресс-служба Государственной административно-технической инспекции, до 10 января 2022 года ограничат движение транспорта на перекрестке набережной реки Карповки и Барочной улицы. ООО «Гарантэнерго» проложит там электрокабель.
До 14 июля 2022 года АО «НИК» будет ремонтировать трамвайные пути на участке набережной от улицы Всеволода Вишневского до Петропавловской улицы. В связи с этим движение там будут поэтапно ограничивать и закрывать. Перекрытия ждут участки:
- с 28 декабря по 7 февраля, с 7 по 21 марта и с 11 по 14 июля — от Ординарной улицы до Каменноостровского проспекта;
- с 8 по 21 февраля и с 5 по 10 июля — от Чкаловского до Каменноостровского проспекта, включая перекресток с Ординарной улицей;
- с 22 февраля по 6 марта и с 1 по 4 июля — от Каменноостровского проспекта до Большого проспекта П.С.;
- с 7 по 21 июня — от Большого проспекта П.С. до Петропавловской улицы.
На время ремонта путей трамвайное движение на набережной Карповки будет закрыто. С 1:30 28 декабря 2021 года до 5:00 14 июля 2022 года трамваи № 40 будут следовать по маршруту: от конечной станции «Тихорецкий проспект» по действующей трассе до Сердобольской улицы, далее по Большому Сампсониевскому, 1-му Муринскому и Лесному проспектам, Гренадерской улице (обратно: по Гренадерской, Большому Сампсониевскому, улице Смолячкова и Лесному проспекту), Гренадерскому мосту, улице Чапаева, Большой Монетной улице, улице Котовского и по действующей трассе до конечной станции «Улица Кораблестроителей».