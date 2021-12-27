FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-10°C/Завтра: -11
73.19р82.93р
Карта пунктов вакцинацииQR-код: что, где, когда, зачем«Именем братвы»Образ жизниАфиша «Фонтанки»Адвент-календарь для занятыхЭто на Новый годПромышленный Петербург

Школьника увезли в больницу из квартиры на севере Петербурга. Бабушке он пожаловался на боль после плотного завтрака

Врачи педиатрического института спасают 14-летнего петербуржца, который слишком много съел в гостях у бабушки.

1
Печать

Как стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 27 декабря, подростка госпитализировали накануне около пяти вечера из квартиры дома на проспекте Просвещения. По предварительной информации, мать 14-летнего сначала привезла его на машине в детскую больницу № 7, откуда уже на скорой его доставили в педиатрический институт.

Маму в квартиру вызвала бабушка, которая испугалась жалоб ребенка на то, что у него после еды болит живот.

Медики зафиксировали у мальчика разрыв внутреннего органа.

Полиция проводит проверку.

Семья у подростка полная — мать и отчим, они сотрудники медицинских организаций.

По теме (5)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (1)

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний