Школьника увезли в больницу из квартиры на севере Петербурга. Бабушке он пожаловался на боль после плотного завтрака

Как стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 27 декабря, подростка госпитализировали накануне около пяти вечера из квартиры дома на проспекте Просвещения. По предварительной информации, мать 14-летнего сначала привезла его на машине в детскую больницу № 7, откуда уже на скорой его доставили в педиатрический институт.



Маму в квартиру вызвала бабушка, которая испугалась жалоб ребенка на то, что у него после еды болит живот.



Медики зафиксировали у мальчика разрыв внутреннего органа.

