Как стало известно «Фонтанке», мужчину остановили около десяти вечера 25 декабря у 4 корпуса 22 дома по проспекту Просвещения. Когда он достал гранату и дернул чеку, молниеносной оказалась реакция дорожного полицейского. Он выхватил боеприпас и зажал его своей рукой. Пока к месту ехали взрывотехники, коллеги примотали гранату к руке инспектора изолентой. В итоге оказалось, что это муляж гранаты РГД-5. Водитель задержан.
Дорожный полицейский на севере Петербурга выхватил у пьяного водителя гранату и ждал разминирования с перемотанной изолентой рукой
Неадекватного водителя на проспекте Просвещения остановили сотрудники ГИБДД, но вместо прав он достал гранату. Полицейский успел ее выхватить и зажать.
Как стало известно «Фонтанке», мужчину остановили около десяти вечера 25 декабря у 4 корпуса 22 дома по проспекту Просвещения. Когда он достал гранату и дернул чеку, молниеносной оказалась реакция дорожного полицейского. Он выхватил боеприпас и зажал его своей рукой. Пока к месту ехали взрывотехники, коллеги примотали гранату к руке инспектора изолентой. В итоге оказалось, что это муляж гранаты РГД-5. Водитель задержан.