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Дорожный полицейский на севере Петербурга выхватил у пьяного водителя гранату и ждал разминирования с перемотанной изолентой рукой

Неадекватного водителя на проспекте Просвещения остановили сотрудники ГИБДД, но вместо прав он достал гранату. Полицейский успел ее выхватить и зажать.

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Как стало известно «Фонтанке», мужчину остановили около десяти вечера 25 декабря у 4 корпуса 22 дома по проспекту Просвещения. Когда он достал гранату и дернул чеку, молниеносной оказалась реакция дорожного полицейского. Он выхватил боеприпас и зажал его своей рукой. Пока к месту ехали взрывотехники, коллеги примотали гранату к руке инспектора изолентой. В итоге оказалось, что это муляж гранаты РГД-5. Водитель задержан.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (37)

chip1
Алкаш пошутил, лет на 5, а ведь могли и пристрелить, повезло алкашу.
Редиcка
Не понял, зачем приматывать гранату к руке? Что, без руки никак?
Олег З
Да уж молодец полицейский, представляю какой стресс получил, внеочередной отпуск считаю заслужил как минимум.
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