Конфликт с медиками водителя «Ауди» стал уголовным делом. Мужчина запугивал их стрельбой

После погони за водителем «Ауди», не поделившим дорогу с автомобилем скорой, возбуждено уголовное дело. Выкрутасы мужчина совершал на чужой машине.

Как стало известно «Фонтанке» 25 декабря, накануне в отношении 46-летнего жителя Колпино возбуждено уголовное дело о хулиганстве. Мужчина не поделил дорогу с медиками у больницы имени Семашко, сломал зеркало у машины скорой, а затем выстрелил в воздух. Ловили разгорячённого водителя «Ауди», обьявив план «Перехват».

У мужчины изъяли травматический пистолет. Разрешение на ношение оружия у него оформлено. «Ауди», на которой пытался скрыться агрессор, принадлежит 66-летнему жителю Колпино.