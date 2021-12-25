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Конфликт с медиками водителя «Ауди» стал уголовным делом. Мужчина запугивал их стрельбой

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После погони за водителем «Ауди», не поделившим дорогу с автомобилем скорой, возбуждено уголовное дело. Выкрутасы мужчина совершал на чужой машине.

Как стало известно «Фонтанке» 25 декабря, накануне в отношении 46-летнего жителя Колпино возбуждено уголовное дело о хулиганстве. Мужчина не поделил дорогу с медиками у больницы имени Семашко, сломал зеркало у машины скорой, а затем выстрелил в воздух. Ловили разгорячённого водителя «Ауди», обьявив план «Перехват».

У мужчины изъяли травматический пистолет. Разрешение на ношение оружия у него оформлено. «Ауди», на которой пытался скрыться агрессор, принадлежит 66-летнему жителю Колпино.

Буйного водителя отправили в изолятор временного содержания. В прошлом у него судимость за хулиганство и умышленное тяжкое телесное повреждение.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (8)

266978436
3дравствуйте. Извините ради Бога. Меня зовут Татьяна. Мне 37 лет. Очень неловко это делать- просить, но другого выхода сейчас не остается. Я недавно переболела ковидом, и столкнулась с последствиями- бронхоэктатической болезнью, и артрозом коленного сустава- хромаю сейчас. На работе была неоформлена, и больничного нет. Несколько месяцев без работы. И пока лечусь. Непонятно когда этот процесс закончится. Средства закончились, а обратиться за помощью не к кому. Живу одна.

На данный момент приходится даже на лек.арствах и еде экономить.

Буду благодарна за любую помощь. номер карты 4890 4947 5276 1270

Не осуждайте, пожалуйста. Самой очень стыдно.
AlBerkut
В анамнезе у пОциента и хулиганка, и умышленное причинение вреда здоровью и лицуха на травмат. Класс!
У каждого неадеквата есть по травмату©
И таки да, какие ФИО, место рождения да гражданство у сего клопинца? Как обычно, неназываемые?
263836471
Вот пусть теперь в ИВС новый год и встретит! Ведь как встретишь год... так его и проведёшь!
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