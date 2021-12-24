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В Петербурге объявили план «Перехват» после того, как водитель «Ауди» стрелял и ломал скорую

Автомобилист не поделил дорогу с медиками у больницы имени Семашко в Пушкинском районе Петербурга и под звуки стрельбы учинил расправу над каретой скорой. Его задержали по горячим следам.

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Как стало известно «Фонтанке», о дорожном конфликте на Госпитальной улице около двух часов дня 24 декабря сообщили в пушкинскую полицию. Спорили водители «Ауди А8» и кареты скорой. Первый был особенно разгорячён: доказывая свою правоту, он сломал зеркало машине оппонента и несколько раз выстрелил из пистолета — по счастью, в воздух.

После мужчина скрылся. Его «Ауди» искали по плану «Перехват» и нашли в соседнем Колпино. Пушкинские полицейские блокировали автомобиль на Тверской улице, за рулём оказался 46-летний водитель с травматическим пистолетом. Оружие изъято, мужчина доставлен в отдел для разбирательства.

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Комментарии (12)

Alkaline
Лет 20 назад ловил с руки машину и поймал "скорую". Он не с сиреной ехал, а просто иногда постукивал по микрофону, и стук раздавался из громкоговорителя, и нам уступали дорогу...
german_5e4d02dc5a4f9
Национальность называть не надо.
административное + ущерб, ну, + можно хулиганство
Хорошо, что поймали. Жаль, что расплата не как в США будет, там бы задолбался адвокатам платить в лучшем случае.
Следим за историей.
161489582
Фамилию в студию!
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