В Петербурге объявили план «Перехват» после того, как водитель «Ауди» стрелял и ломал скорую

Как стало известно «Фонтанке», о дорожном конфликте на Госпитальной улице около двух часов дня 24 декабря сообщили в пушкинскую полицию. Спорили водители «Ауди А8» и кареты скорой. Первый был особенно разгорячён: доказывая свою правоту, он сломал зеркало машине оппонента и несколько раз выстрелил из пистолета — по счастью, в воздух.



После мужчина скрылся. Его «Ауди» искали по плану «Перехват» и нашли в соседнем Колпино. Пушкинские полицейские блокировали автомобиль на Тверской улице, за рулём оказался 46-летний водитель с травматическим пистолетом. Оружие изъято, мужчина доставлен в отдел для разбирательства.

