Экономическая полиция Петербурга поздоровалась с трехэтажным офисом «Распределительных электрических сетей»

По данным «Фонтанки», с утра 23 декабря Управление экономической безопасности ГУ МВД по Петербургу пришло с обыском в компанию «Региональная сетевая компания «Распределительные электрические сети» (РСК РЭС). Офис расположен на Антоновской улице, 14, он серьезный — трехэтажный. Так что мероприятия не закончены и к вечеру.

«СПАРК-Интерфакс»: компания РСК РЭС зарегистрирована два года назад, владеет ею бизнесмен Александр Мозговой. Предприятие с ровно таким же названием, но другим ИНН, принадлежит его брату Сергею. Братья Мозговые — персоны не публичные, но хорошо известные на рынке. Кстати, в частных квартирах тоже был обыск.



По информации нашего издания, оперативники работают по уголовному делу, связанному с махинациями при технологическом присоединении многоквартирных жилых домов к электрическим сетям.

Тут необходимо хоть краткое пояснение: для того чтобы подсоединить любого потребителя, нужен статус территориальной сетевой организации, а этот статус выдает комитет по тарифам Смольного, и это долгая процедурная история. РСК РЭС неоднократно подавала заявки на приобретение этого статуса, но ей отказывали.

В конце концов РСК РЭС подала иск, и суд встал на ее сторону, обязав под конец 2020 года выдать тариф. Об этом узнали «Россети Ленэнерго» (ведь территориальных сетевых компаний не более 10, а главный котлодержатель — «Ленэнерго») и в суде отыграли ситуацию. Пока судились по 2020 году, РСК РЭС успело получить тариф уже на 2021 год, но по новому иску «Ленэнерго» вновь все отменили. (Кстати, если внимательно читать сайт арбитражного суда, можно увидеть, что РСК РЭС дважды получала тариф, дающий право официально подключать потребителей, и оба раза тариф отозван по иску именно «Ленэнерго»).

