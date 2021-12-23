Актер из «Один дома» арестован за нападение на девушку

Актер Девин Рэтрей, известный по роли Базза Маккаллистера, старшего брата главного героя в фильмах «Один дома» и «Один дома 2», был арестован за нападение на свою девушку. Сообщение об этом опубликовало 22 декабря издание Deadline.



Инцидент произошел в начале декабря на съезде фанатов в Оклахоме, куда Девин Рэтрей был приглашенной звездой. По версии следствия, актер и его девушка выпивали, когда к ним подошли две женщины и попросили у актера автограф. Девушка Рэтрея бесплатно дала женщинам карточки с автографами, и из-за этого пара разругалась. Когда они вернулись в свой номер в отеле, началась драка — Рэтрей душил девушку и ударил ее по лицу.

