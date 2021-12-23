Актер из «Один дома» арестован за нападение на девушку

Актер Девин Рэтрей, известный по роли Базза Маккаллистера, старшего брата главного героя в фильмах «Один дома» и «Один дома 2», был арестован за нападение на свою девушку. Сообщение об этом опубликовало 22 декабря издание Deadline.
Инцидент произошел в начале декабря на съезде фанатов в Оклахоме, куда Девин Рэтрей был приглашенной звездой. По версии следствия, актер и его девушка выпивали, когда к ним подошли две женщины и попросили у актера автограф. Девушка Рэтрея бесплатно дала женщинам карточки с автографами, и из-за этого пара разругалась. Когда они вернулись в свой номер в отеле, началась драка — Рэтрей душил девушку и ударил ее по лицу.
Иск против актера поступил от прокуратуры 21 декабря в окружной суд Оклахомы.
44-летний Девин Рэтрей после знаменитой роли в новогодней франшизе «Один дома», снимался во второстепенных ролях в «Сверхъестественном», «Законе и порядке», «Призрачном патруле» и других фильмах и сериалах. У него есть своя группа, в которой Девин Рэтрей выступает как автор, вокалист и гитарист.
Ранее «Фонтанка» рассказывала, что осенью вышел трейлер ремейка «Один дома», главную роль в нем сыграет Арчи Йейтс — зрителям он известен по второстепенной, но яркой роли в фильме «Кролик Джоджо». Оригинальная лента «Один дома» стала самым кассовым рождественским фильмом в истории США.