ГК «ПСК» построит 125 тыс. кв. м жилья на территории бывшего завода «Петрохолод». В проект вложат 24 млрд рублей

Площадь застройки участка составит 2,3 га. Разработать проект, получить разрешение на строительство и начать работы планируют в 2022 году, а возведение жилого комплекса займет ориентировочно около трех лет. Общие инвестиции в проект составят 24 млрд руб. Проектное финансирование предоставит банк «Открытие».

Группа компаний «ПСК» приобрела долю в ООО «Петрохолод» (правопреемника основного юрлица бывшего завода мороженого) с правом собственности на земельный участок на Полюстровском проспекте, 87. Как сообщили в компании, на территории в 6,5 га к 2026 году будет построено 125 тыс. кв. м. жилья высокого комфорт-класса .

Как сообщают в ГК «ПСК», параметры участка позволяют построить на нем около 125 тыс. кв. м. жилья. Высота зданий будущего квартала составит до 13 этажей. В квартале предусмотрен подземный паркинг, коммерческие помещения, а на прилегающих участках — детский сад и школа.



Стоимость квадратного метра здесь определят ближе к началу продаж в первом квартале 2023 года.



— Мы увеличиваем присутствие в сегменте комфорта-класса, в наиболее перспективных и востребованных локациях. — говорит Максим Штерн, собственник ГК «ПСК». — В верхнем ценовом диапазоне этого сегмента и в таких проектах, как на Полюстровском проспекте, мы видим отличный потенциал и ряд рыночных ниш для развития нашего девелоперского продукта. В следующем году сообщим о новых сделках.



На участке уже проведен демонтаж, он подготовлен к строительным работам.



Для группы компаний «ПСК» это третья крупная сделка в 2021 году. В феврале был приобретён участок на набережной реки Карповки, где по доработанному проекту сейчас возводится премиальный жилой комплекс «Северная корона». А в июле компания купила участок напротив Новоорловского лесопарка, где сейчас строится ЖК комфорт-класса.

