«Извращенцы, маньяки, садисты». Россияне считают, что за треш-стримы надо наказывать соцсети и зрителей

Так называемые треш-стримы, когда на глазах зрителей в соцсетях в прямом эфире один человек унижает другого или делает опасные вещи, смотрел каждый пятый пользователь интернета в России. 18% пользователей сталкивались с треш-стримами, 2% сталкиваются с этим явлением «часто». Об этом 22 декабря сообщает государственная служба социологии ВЦИОМ. 80% пользователей интернетом в России не видели треш-стримов.

Среди версий причин по которым люди смотрят на чужое сомнительное, с точки зрения норм морали и нравственности, поведение оказалось «безделье» (17%), «любопытство» (12%), «больные на голову люди» (10%), «нарушение психики» (10%) и «нехватка хлеба и зрелищ» (9%). Низкий уровень образования и озлобленность сограждан среди причин интереса к таким видеотрансляциям назвали по 7% респондентов.



В топ-5 причин, почему люди платят блогерам за исполнение своих желаний во время треш-стримов, попали ответы: «Душевнобольные» (15%), «Моральные уроды» (15%), «Почувствовать превосходство, себя главным» (5%), «Ума не хватает» (5%), «Извращенцы / маньяки / садисты» (5%).

87% россиян выступают за блокировку подобного контента в Сети. 9% говорят, что блокировать «скорее не следует». Из них максимальная доля сторонников с показателям в 15% за доступность треш-трансляций — это молодёжь в возрасте 18–24 года.



Фото: wciom.ru Поделиться Поделиться







Далее государственная служба социологии ВЦИОМ предлагает россиянам найти виновника происходящих безобразий. «По вашему мнению, следует наказывать за организацию и демонстрацию треш-стримов в интернете или не следует, если следует, то кого?», — спрашивают социологи. И каждый девятый россиянин (12%) готов наказать «зрителей», а каждый третий (33%) «участников» спорной по содержанию видео-трансляции.

Самое сильное желание граждан РФ наказать за треш-стримы выпало на «организаторов трансляций — 74%. 31% россиян готовы наказывать за содержимое сами платформы. Трое из десяти призвали наказывать «интернет-каналы» и «соцсети».



Фото: wciom.ru Поделиться Поделиться







Опрос был проведён 6 декабря 2021 года среди 1600 совершеннолетних россиян.

Пресса регулярно сообщает об инцидентах и преступлениях, связанных с треш-стримами. В начале 2021 года во время треш-стрима скончался житель Смоленска. Автор блога вёл эфиры со спившимися пенсионерами.

Весной сообщалось, что Федеральная налоговая служба (ФНС) готовит изменения в российское законодательство, которые предусматривают взимание налога с пожертвований треш-стримерам. Позже законодатели сообщали, что готовят легализацию применения к стримерам арестов.

В августе треш-стримеры распылили перцовку в лицо женщине в Москве. При этом полиция не с первого раза вышла на того, кто применил баллончик против женщины.

«Фонтанка» рассказывала о том, как молодые россияне зарабатывают в интернете на особенностях сограждан. Читайте откровенный рассказ вебкамщицы о своём «призвании», работе со школьниками и доходах.

