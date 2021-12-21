Цена на газ в Европе достигла исторического максимума в 2 000 долларов за тысячу кубометров

Всего за день стоимость газа на бирже ICE с поставкой в январе на голландский хаб превысила 2 000 долларов за тысячу кубометров на фоне приостановок поставок «Газпрома». Российский монополист пребывает в конечной стадии торга о будущем Nord Stream 2 и в биржевых торгах не участвует еще с осени, поставляя газ только в рамках долгосрочных контрактов. При этом, по собственным оценкам, он обеспечивает сейчас 48% всего импорта газа в Европу, хотя и не участвует сейчас в торгах на бирже.



Реальная цена контрактов, по которым «Газпром» сейчас шлет газ в Европу, составляла, по последним обнародованным данным (за 9 месяцев 2021), 241 доллар за тыс. кубометров. Это на 95% больше, чем годом ранее, но все же в разы (а теперь почти на порядок) меньше, чем готовы платить европейские потребители, судя по биржевым котировкам.

