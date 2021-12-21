Цена на газ в Европе достигла исторического максимума в 2 000 долларов за тысячу кубометров

Всего за день стоимость газа на бирже ICE с поставкой в январе на голландский хаб превысила 2 000 долларов за тысячу кубометров на фоне приостановок поставок «Газпрома». Российский монополист пребывает в конечной стадии торга о будущем Nord Stream 2 и в биржевых торгах не участвует еще с осени, поставляя газ только в рамках долгосрочных контрактов. При этом, по собственным оценкам, он обеспечивает сейчас 48% всего импорта газа в Европу, хотя и не участвует сейчас в торгах на бирже.
Реальная цена контрактов, по которым «Газпром» сейчас шлет газ в Европу, составляла, по последним обнародованным данным (за 9 месяцев 2021), 241 доллар за тыс. кубометров. Это на 95% больше, чем годом ранее, но все же в разы (а теперь почти на порядок) меньше, чем готовы платить европейские потребители, судя по биржевым котировкам.
Говорить о том, что «Газпром» снижает поставки, раздувая цены, можно лишь с оговорками. Судя по его собственным оперативным данным, во все предыдущие дни средний дневной объем практически неизменен — 380 млн куб. метров в сутки.
Однако с 18 декабря примерно на 40% упала прокачка газа в Европу через Белоруссию — с примерно 58 млн куб. м в сутки до 33–35 миллионов. Именно на фоне этого цены на топливо в Европе растут. К примеру, на одном из магистральных газопроводов пришлось включать «реверс», перенаправляя топливо из Германии в Польшу.
Резкие колебания котировок на газ уже привели к кратному росту цен на отопление и электричество во многих европейских странах. Так что риторика противников газопровода Nord Stream 2, за счет которого «Газпром» готов резко нарастить поставки, сняв напряжение на рынках, может встречать непонимание со стороны простых европейских обывателей.