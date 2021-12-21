Земфира сыграет концерты в феврале

Певица Земфира даст два концерта в Москве в феврале будущего года. Информация об этом была размещена 21 декабря в официальных сообществах певицы. Выступления состоятся 24 и 26 февраля в концертном зале Music Media Dome, площадь его большого зала составляет 4000 квадратных метров.



Летом Земфира написала в соцсетях, что пандемия так ударила по музыкальной сфере, что «просто уничтожила» профессию музыканта. Она назвала ковидные годы «тёмными временами». Сейчас этот пост удален.



В конце июля исполнительница неожиданно для фанатов презентовала в соцсетях мини-альбом «Ах». Сборник стал полной противоположностью февральского «Бордерлайна», который многие слушатели назвали депрессивным.

