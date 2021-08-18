«Честно признаться, я больше ничего не хочу». Земфира обратилась к фанатам в сети

Земфира обратилась к поклонникам в социальных сетях, раскритиковала тех, кто предлагает устроить ее онлайн-концерт, и призналась: пандемия так ударила по музыкальной сфере, что «просто уничтожила» профессию музыканта. Пост исполнительница вечером 18 августа разместила в группе «ВКонтакте».
Земфира отметила, что сейчас просто не может устроить полноценное выступление, чтобы затем транслировать его на онлайн-площадках к удовольствию публики: расходы на площадку и организацию всех этапов, начиная от репетиции, в таком случае ей пришлось бы оплачивать самостоятельно.
«Пандемия жёстко ударила по всем, но мою профессию она просто уничтожила. Честно признаться, я больше ничего не хочу — ни концертов, ничего. И потерянные билеты ничто в сравнении с потерянной профессией», — написала Земфира. Нынешнюю ситуацию она назвала «тёмными временами».
В конце июля исполнительница без предупреждения выложила новый и неожиданно светлый мини-альбом «Ах». В нём оказались четыре песни. Сборник стал полной противоположностью февральского «Бордерлайна», который многие слушатели сочли «депрессивным».
На трек «Пальто» с пластинки было снято оригинальное лирик-видео.