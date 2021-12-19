Что будет, если съесть слишком много мандаринов? Отвечает врач

Не ешьте все мандарины сразу — оставьте место для шампанского! Фото: Ирина Шарова / 72.RU Поделиться Поделиться







Наверное, за весь год мы не съедаем столько мандаринов, сколько на новогодние праздники. А что — дело хорошее. Витамины, опять же. Зимой полезно. Но вместе с полезными свойствами есть у мандаринов и не самые лучшие качества. Чего в них хорошего и что с вами будет, если на Новый год увлечетесь и съедите больше положенного, мы спросили у диетологов. Кстати, о суточной норме тоже узнали.

В чем польза мандаринов?

По данным Роспотребнадзора, мандарины содержат большое количество витаминов и антиоксидантов. Лимонная кислота, входящая в их состав, нейтрализует вредные соединения, являясь природным «противоядием».



Мякоть мандарина (кстати, ее полезные свойства полностью сохраняются при транспортировке) на 87% состоит из воды, еще 7% приходится на сахар, остальное — кислоты, пектиновые вещества, минеральные соли, гликозиды, эфирные масла и витамины. Особенно много в мандаринах аскорбиновой кислоты (это характерно для цитрусовых вообще). Богаты мандарины витаминами группы B, P, K, D. Мандариновый сок содержит минералы, кальций, магний и калий. Кроме того, мандарины — отличный антидепрессант.

В Роспотребнадзоре также говорят, что полезна в мандаринах не только мякоть, но и кожура. Она богата эфирными маслами, органическими кислотами и флавоноидами.

— От цитрусовых большая польза за счет содержания флавоноидов — веществ, которые помогают нормализовать и стимулировать иммунитет, — говорит диетолог-нутрициолог Тамара Крамченинова. — Поэтому цитрусовые едят при простуде или для профилактики простуды. Основной их эффект — противовирусный. Всем известно, что в цитрусовых содержится много витамина С. И это действительно так. Что касается питательной ценности, то самыми полезными в этом случае являются грейпфруты и лимоны.



Тамара Крамченинова — диетолог-нутрициолог, врач спортивной медицины и ЛФК, консультант по вопросам питания, автор курсов по нутрицевтике, спортивному питанию, гематомониторингу и детоксу, мастер спорта по становой тяге.

Кстати, в мандаринах полезны даже косточки. Они могут помочь в борьбе с грибковыми заболеваниями и раком. А всё благодаря витамину B17, обнаруженному в них. Важное правило: не запивать их водой, а разжевывать, чтобы получить необходимую пользу и полностью раскрыть потенциал.

Как выбрать и хранить мандарины?

Понятно, что подозрительные на вид мандарины мы с прилавка брать не будем. За фруктами со следами гнили и пятнышками даже рука не потянется.



Главные правила выбора мандаринов Фото: Виталий Калистратов / Сеть городских порталов Поделиться Поделиться







Спелые мандарины долго не хранятся. Если вы купили их заранее, постарайтесь хранить правильно.

— Для этого нужно натереть кожицу растительным маслом и поместить фрукты в специальный отсек холодильника и держать при температуре +6 градусов, — говорит диетолог Елена Девяткина. — Очень важен уровень влажности, нельзя дать им засохнуть. Обязательно снимите с мандаринов полиэтиленовый пакет и поместите их в сетку. Если на веточках есть листочки, не обрывайте их, так фрукты дольше хранятся. Также важно не забывать, что перед транспортировкой все цитрусовые проходят обязательную обработку сернистыми соединениями. Поэтому перед едой фрукты из магазина следует мыть теплой водой с мылом.



Елена Девяткина — диетолог, врач 1-й категории. Кому мандарины противопоказаны?

Некоторые не так рады одному из символов Нового года, потому что мандарины им есть нельзя. В первую очередь они противопоказаны людям с проблемами по части пищеварительной системы.



В перечисленных случаях лучше держаться от мандаринов подальше Виталий Калистратов / Сеть городских порталов Поделиться Поделиться







— Содержащаяся в мандаринах фруктовая кислота может раздражать слизистую оболочку кишечника и желудка, — говорит Елена Девяткина. — Кроме того, кислые плоды не стоит есть людям с заболеваниями пищеварительной системы, а также при проблемах с поджелудочной железой и желчным пузырем. Сахарный диабет — еще одна причина, по которой вам не стоит есть мандарины. Из-за большого содержания клетчатки мандарины могут привести к вздутию живота и метеоризму.

Кроме того, как и любой другой цитрус, мандарины часто способны вызывать аллергическую реакцию. Поэтому их не стоит давать детям до года, а детям до трех лет — не давать слишком много. При первом введении мандаринов в рацион эксперты рекомендуют отследить реакцию организма. Если у ребенка появятся симптомы аллергии (сыпь, отек рта), следует отказаться от мандаринов и обратиться к специалисту.



Что будет, если съесть слишком много мандаринов?

Даже если у вас нет противопоказаний по части мандаринов, переедать их всё равно не стоит. Потолок суточной нормы — 300 граммов. Это три-четыре фрукта в день. Во-первых, мандарины — высокоаллергенный продукт и может вызвать псевдоаллергическую реакцию. Это когда аллергии у вас нет, и от пары съеденных мандаринов ничего не происходит, но стоит съесть чуть больше, и появляется сыпь. Во-вторых, мандарины — богатый источник фруктозы. А это такой же углевод, как глюкоза.

— Она стимулирует выработку инсулина. Если человек съедает слишком много фруктов за один прием, инсулин нарушает расщепление жира, и он отправляется в жировое депо, а человек набирает вес, — говорит Елена Девяткина. — Если есть мандарины в рекомендуемых количествах, фруктоза не опасна. Желательно распределять эту норму и съедать порционно в течение дня, а не за один раз. И не забывайте, что чем слаще и спелее фрукт, тем больше в нем сахара и выше его гликемический индекс, а значит, и порция должна быть меньше.



Еще одно «мандариновое правило»: не стоит есть мандарины натощак. А всё из-за кислот, которые могут повредить слизистые ЖКТ.

