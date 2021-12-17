«Лукойл» допустил рост цен на нефть до 380 долларов к 2050 году из-за энергоперехода

Компания подготовила прогноз на основе трех сценариев: «эволюция», «равновесие» и «трансформация». Они отличаются скоростью, характером, интенсивностью изменений и предполагаемыми показателями роста средней мировой температуры к 2100 году. Для сценария «эволюция» он рост составит 2,6°С, для двух других — 1,8°С и 1,5°С соответственно. по прогнозу компании, только два последних сценария позволят выполнить условия Парижского соглашения по климату, главная цель которого — удержание роста мировой температуры к концу века существенно ниже 2°С.

Одним из последствий энергоперехода может стать ускорение глобальной инфляции и рост цен на нефть до 380 долларов за баррель к 2050 году. Также выводы делает «Лукойл» в своем прогнозе развития мировой энергетики, опубликованном 17 декабря.

Для сокращения выбросов в первом сценарии их глобальная стоимость должна составить $50 за тонну СО2, а в сценариях «равновесие» и «трансформация» — $100 и $200 за тонну соответственно. Повсеместное введение платы за выбросы, по оценке «Лукойла», спровоцирует ускорение глобальной инфляции, которая приведет к росту номинальных цен на нефть.



По сценарию «эволюция» базовая стоимость нефти составит 50 долларов за баррель. Плата за выбросы и накопленная инфляция подтолкнут цену для конечного потребителя до 128 долларов за баррель.



По сценарию «трансформация», базовая цена составит 35 доллара за баррель из-за снижения спроса из-за энергоперехода. Значимый вклад в конечную цену внесет плата за выбросы СО2, но в большей степени накопленная инфляция. Тогда мировые цены на нефть вырастут до 380 долларов за баррель, отмечается в прогнозе компании.



Спрос на нефть будет сильно различаться в зависимости от региона. Он будет снижаться в Европе и США, расти — в Индии и странах африканского континента. На рынке будут востребованы углеводороды с низкой себестоимостью добычи и низким углеродным следом. Россия входит в топ-3 стран, в которых добывается нефть с низкой углеродной интенсивностью.

