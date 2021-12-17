Олененка, застрявшего в заборе детского сада, спасли в Волгограде

Как сообщает портал V1.RU со ссылкой на муниципальную службу спасения, глубокой ночью на пульт оперативного дежурного поступила информация от местных жителей о том, что в металлической ограде детского сада №250 на улице Фадеева, 17, застрял олень. Животное оказалось между прутьями и не могло выбраться самостоятельно.

Прибывшие на место спасатели аккуратно отжали металлические прутья забора и вытащили олененка. Он мужественно перенес всю процедуру. После этого животное отвезли за пределы города, предварительно связав ему ноги, чтобы во время перевозки олень не травмировал себя.

За городом оленя вытащили из машины и, приговаривая: «Сейчас отпустим тебя, сейчас будет свобода», стали развязывать. Почуяв волю, олененок принялся было брыкаться, но спасатели удерживали его, пока веревка не была полностью убрана. Едва его отпустили, животное тут же вскочило и скрылось в темноте.