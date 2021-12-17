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Олененка, застрявшего в заборе детского сада, спасли в Волгограде

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Кадр из видео муниципальной службы спасения Волгограда
Кадр из видео муниципальной службы спасения Волгограда
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Необычный вызов поступил спасателям Волгограда в ночь пятницы, 17 декабря. Из металлического забора детсада пришлось вызволять олененка. Момент долгожданной свободы засняли на видео.

Как сообщает портал V1.RU со ссылкой на муниципальную службу спасения, глубокой ночью на пульт оперативного дежурного поступила информация от местных жителей о том, что в металлической ограде детского сада №250 на улице Фадеева, 17, застрял олень. Животное оказалось между прутьями и не могло выбраться самостоятельно.

Прибывшие на место спасатели аккуратно отжали металлические прутья забора и вытащили олененка. Он мужественно перенес всю процедуру. После этого животное отвезли за пределы города, предварительно связав ему ноги, чтобы во время перевозки олень не травмировал себя.

За городом оленя вытащили из машины и, приговаривая: «Сейчас отпустим тебя, сейчас будет свобода», стали развязывать. Почуяв волю, олененок принялся было брыкаться, но спасатели удерживали его, пока веревка не была полностью убрана. Едва его отпустили, животное тут же вскочило и скрылось в темноте.

Кадр из видео муниципальной службы спасения Волгограда
Кадр из видео муниципальной службы спасения Волгограда

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Комментарии (2)

ivan5_5e4d10fe646f6
А в лесу oхoтник еro жахнет. Вы либo oхoту запретите либo тратить деньrи и бензин на спасение кoшечек oленят и тп. Сюр
Ostrovok
Добрым людям, спасающим самых беззащитных (и глупеньких) - всего самого наилучшего в жизни, удачи и крепкого здоровья!
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