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Приморский депутат получил 4,5 года колонии за хищение 24 млн рублей

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В Приморском крае вынесли приговор депутату Находкинской городской Думы, признанному виновным в мошенничестве. Об этом 17 декабря сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ.

Установлено, что в период с июля 2017-го по июль 2018 года подсудимый через подконтрольную ему фирму, которую возглавляет его жена, организовал хищение 24 млн рублей у ООО «ССК «Звезда». Схему он осуществил путем обмана при выполнении работ по строительству жилого микрорайона в городе Большой Камень.

Суд приговорил мужчину к 4 годам и 6 месяцам лишения свободы в колонии общего режима.

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Комментарии (5)

angel of death
я бы ему сразу 45 лет строгача впаял, за использование служебного положения....
Урус-Баши
Почему-то подумалось, что украденная сумма вполне достаточна, чтобы за неё не сидеть. Видимо, критерии ужесточились.
BrotherRabbit
гуманно
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