Приморский депутат получил 4,5 года колонии за хищение 24 млн рублей

В Приморском крае вынесли приговор депутату Находкинской городской Думы, признанному виновным в мошенничестве. Об этом 17 декабря сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ.



Установлено, что в период с июля 2017-го по июль 2018 года подсудимый через подконтрольную ему фирму, которую возглавляет его жена, организовал хищение 24 млн рублей у ООО «ССК «Звезда». Схему он осуществил путем обмана при выполнении работ по строительству жилого микрорайона в городе Большой Камень.



Суд приговорил мужчину к 4 годам и 6 месяцам лишения свободы в колонии общего режима.

