В «Никольские ряды» доставят «Еду будущего»

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Веганские бургеры и кофе с растительным молоком будут ждать петербуржцев в «Никольских рядах» 18 и 19 декабря. В брендированном фудтраке HI! их можно попробовать бесплатно. На дегустацию приглашают вегетарианцев и веганов, флекситарианцев, сторонников «ответственного потребления» и всех, кому интересно попробовать растительное мясо.

Каждый уикенд фудтрак встречает в новом городе: Казань, Нижний Новгород, Тула, Москва… Санкт-Петербург станет завершающей точкой маршрута Hiburger tour, подробности которого можно найти в официальном инстаграм-аккаунте Hi!



Hi! (от английского Healthy Innovation — «здоровые инновации») — это первый бренд фудтех-проекта «Еда будущего» акционеров белгородской компании «ЭФКО». Растительное мясо для него готовят на основе трех видов белка — соевого, горохового и рисового — и добавляют в него три масла, пищевые волокна и витамины.

Специальная технология Hi-meat позволяет создать котлеты Hiburger, а также наггетсы, фарш, фрикадельки и пельмени, практически не отличимые от сделанных из обычного мяса.

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«Когда мы только задумывали «Еду будущего», решили, что будем в рамках этого проекта инвестировать только в такие технологии, которые отвечают на каждый из трех вызовов, стоящих сегодня перед глобальной индустрией продуктов питания. Это здоровье, экология и доступность еды. Мы даже назвали это правильной, зелёной, стороной истории — сообщил исполнительный директор «ЭФКО», сооснователь «Еды будущего» Сергей Иванов. — Идея Hiburger tour в том, чтобы как можно больше людей познакомить с тем, что мы делаем. Чтобы жители Санкт-Петербурга попробовали, насколько вкусной может быть зеленая еда в растительных альтернативах мяса и молока. Еда, которая сохраняет нас в гармонии с природой и не вредит здоровью. Надеемся, вам понравится. Будет вкусно и атмосферно!»

