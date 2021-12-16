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Медленную уборку снега в Петербурге Смольный объяснил заботой об экологии

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Дороги и улицы Петербурга медленно чистят от снега из-за бережного отношения к экологии. Об этом 16 декабря в эфире телеканала «Санкт-Петербург» сообщил вице-губернатор Анатолий Повелий.

Он отметил, что при уборке не используются никакие реагенты, которые ускорили бы борьбу со снегом, но при этом нанесли бы ущерб «природе, и органам дыхания, и обуви, и нашим братьям меньшим».

По словам Повелия, дорожники также стараются беречь природу во время утилизации снега. Его привозят на снегоплавильные пункты, где осадки очищают. Вице-губернатор подчеркнул, что это не только усложняет весь процесс, но и «кратно увеличивает» время уборки.

Однако ключевая проблема, как уточнил вице-губернатор, заключается в «резком дефиците рабочей силы». По его словам, это касается тех сотрудников, которые выполняют ручной труд. «Мы будем восполнять и над этим работать. Договоры отдельных рекрутинговых компаний о том, что они готовы предоставить персонал, зачастую оказывались не подкрепленными самым главным, не подкрепленными людьми», — сказал он.

Ранее председатель Жилищного комитета Олег Зотов сообщил, какая управляющая компания справилась с уборкой снега и наледи хуже всего.

О том, как город планирует справляться со снежным коллапсом и почему в нем оказался, Повелий рассказывал в интервью «Фонтанке».

«Фонтанка» подробно рассказывала о казусах уборки снега в Петербурге этой зимой. Люди вынуждены уворачиваться от падающих глыб, каждый день рискуя попасть в больницу. А в Басковом переулке перед аркой с крыши упала лопата, чудом никто не пострадал. Себя рабочие порой тоже не щадят и чистят снег на краю крыш без какой-либо страховки.

С наступлением оттепели в Петербурге начал таять выпавший в большом количестве снег. Городские службы справляются далеко не везде, принято решение усилить работу. Есть уже несколько пострадавших от падения сосулек и наледи.

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Комментарии (14)

SlawaPiter
Почитал бегляндские сказки, улыбнуло...
VKuser4636990
Люди плавают в грязной каше- это забота беглова об экологии.
fortun
Тошнит уже...
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