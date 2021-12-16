Медленную уборку снега в Петербурге Смольный объяснил заботой об экологии

Дороги и улицы Петербурга медленно чистят от снега из-за бережного отношения к экологии. Об этом 16 декабря в эфире телеканала «Санкт-Петербург» сообщил вице-губернатор Анатолий Повелий.
Он отметил, что при уборке не используются никакие реагенты, которые ускорили бы борьбу со снегом, но при этом нанесли бы ущерб «природе, и органам дыхания, и обуви, и нашим братьям меньшим».
По словам Повелия, дорожники также стараются беречь природу во время утилизации снега. Его привозят на снегоплавильные пункты, где осадки очищают. Вице-губернатор подчеркнул, что это не только усложняет весь процесс, но и «кратно увеличивает» время уборки.
Однако ключевая проблема, как уточнил вице-губернатор, заключается в «резком дефиците рабочей силы». По его словам, это касается тех сотрудников, которые выполняют ручной труд. «Мы будем восполнять и над этим работать. Договоры отдельных рекрутинговых компаний о том, что они готовы предоставить персонал, зачастую оказывались не подкрепленными самым главным, не подкрепленными людьми», — сказал он.
Ранее председатель Жилищного комитета Олег Зотов сообщил, какая управляющая компания справилась с уборкой снега и наледи хуже всего.
О том, как город планирует справляться со снежным коллапсом и почему в нем оказался, Повелий рассказывал в интервью «Фонтанке».