Медленную уборку снега в Петербурге Смольный объяснил заботой об экологии

Дороги и улицы Петербурга медленно чистят от снега из-за бережного отношения к экологии. Об этом 16 декабря в эфире телеканала «Санкт-Петербург» сообщил вице-губернатор Анатолий Повелий.



Он отметил, что при уборке не используются никакие реагенты, которые ускорили бы борьбу со снегом, но при этом нанесли бы ущерб «природе, и органам дыхания, и обуви, и нашим братьям меньшим».



По словам Повелия, дорожники также стараются беречь природу во время утилизации снега. Его привозят на снегоплавильные пункты, где осадки очищают. Вице-губернатор подчеркнул, что это не только усложняет весь процесс, но и «кратно увеличивает» время уборки.

