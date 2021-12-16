«Соперников у нас не будет». Сокуров предрек российскому кино большое будущее

«Мы в России предрасположены к кино, и я считаю, что все самые серьезные большие кинематографические события ближайшего времени — как с точки зрения мастерства, так и с точки зрения художественных замыслов — будут исходить из России, — поделился он. — В том числе от людей моего поколения, кто еще уцелел и что-то делает, и от моих молодых коллег. И я думаю, что в связи с тем, что мы, повторюсь, предрасположены к кино — сначала в Советском Союзе, а теперь уже в России, — соперников у нас не будет».

Мастер посетил выставку в сопровождении прессы, коллег и руководства «Ленфильма» с индивидуальной экскурсией, которую для него провел куратор проекта — руководитель Культурно-выставочного центра «Ленфильм» Константин Шавловский. Сокуров рассказал о своем новом фильме «Сказка», работа над которым почти завершена.



На открытие выставки для широкой публики режиссер не остался — по информации источников «Фонтанки», по соображениям безопасности. В начале декабря Александр Сокуров в ходе встречи Совета по развитию гражданского общества и правам человека произнес речь, вызвавшую строгую реакцию президента страны Владимира Путина. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал выступление Сокурова непрофессиональным, а Рамзан Кадыров призвал компетентные органы проверить слова режиссера на экстремизм. В интервью «Фонтанке» мастер признался, что всегда сожалеет о выступлении, которое не нашло общественной поддержки. И после недавнего разговора с президентом — тоже.

