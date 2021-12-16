FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+1°C/Завтра: -2
73.57р83.16р
ТЕМА ДНЯ

"Омикрон" в Петербурге

Карта пунктов вакцинацииQR-код: что, где, когда, зачем«Именем братвы»Образ жизниАфиша «Фонтанки»Это на Новый годПромышленный Петербург

«Соперников у нас не будет». Сокуров предрек российскому кино большое будущее

8
Печать

Кинорежиссер Александр Сокуров на открытии выставки «Одинокий голос человека», приуроченной к его 70-летию, рассказал о своем видении перспектив отечественного кино.

«Мы в России предрасположены к кино, и я считаю, что все самые серьезные большие кинематографические события ближайшего времени — как с точки зрения мастерства, так и с точки зрения художественных замыслов — будут исходить из России, — поделился он. — В том числе от людей моего поколения, кто еще уцелел и что-то делает, и от моих молодых коллег. И я думаю, что в связи с тем, что мы, повторюсь, предрасположены к кино — сначала в Советском Союзе, а теперь уже в России, — соперников у нас не будет».

Мастер посетил выставку в сопровождении прессы, коллег и руководства «Ленфильма» с индивидуальной экскурсией, которую для него провел куратор проекта — руководитель Культурно-выставочного центра «Ленфильм» Константин Шавловский. Сокуров рассказал о своем новом фильме «Сказка», работа над которым почти завершена.

На открытие выставки для широкой публики режиссер не остался — по информации источников «Фонтанки», по соображениям безопасности. В начале декабря Александр Сокуров в ходе встречи Совета по развитию гражданского общества и правам человека произнес речь, вызвавшую строгую реакцию президента страны Владимира Путина. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал выступление Сокурова непрофессиональным, а Рамзан Кадыров призвал компетентные органы проверить слова режиссера на экстремизм. В интервью «Фонтанке» мастер признался, что всегда сожалеет о выступлении, которое не нашло общественной поддержки. И после недавнего разговора с президентом — тоже.

По теме (8)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (8)

265869937
Ему бы с Рогозиным скооперироватся, тот со своим "Роскосмосом", также впереди планеты всей.
lamer
Для начала пусть попробует снимать свои "шедевры" за свой счет, а не государственный. Из соображений безопасности - вот это рассмешило.
VKuser4636990
Джеймс Кэмерон прочитал, всё осознал, забросил снимать продолжение аватара.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний