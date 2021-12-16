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"Омикрон" в Петербурге

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В Фуражном переулке «ледяная лавина» атаковала легковушку. Владельцу придется менять лобовое стекло и «дворник»

Вблизи дома № 4 в Фуражном переулке в Петербурге машина попала под «ледяную лавину». Последствием атаки стали разбитое лобовое стекло и вывернутый «дворник».

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Как рассказал «Фонтанке» 16 декабря читатель по имени Вячеслав, приблизительно в половине десятого утра он услышал громкие звуки автомобильной сигнализации. Так транспортное средство отреагировало на удар.

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«Мы здесь работаем, и коллега обратил внимание, когда сигнализация сработала. Вероятно, это автомобиль местного жителя. Может, он услышал. Там такая кровля, что практически каждую зиму так происходит, можно очень просто попасть под лед», — поделился петербуржец.

«Фонтанка» запросила комментарий в пресс-службе администрации Центрального района города.

«Фонтанка» подробно рассказывала о казусах уборки снега в Петербурге этой зимой. Люди вынуждены уворачиваться от падающих глыб, рискуя попасть в больницу. Часто под удары попадают автомобили. В Басковом переулке перед аркой с крыши упала лопата, чудом никто не пострадал. Себя рабочие порой тоже не щадят и чистят снег на краю крыш без какой-либо страховки. Металлические конструкции рухнули с домов на Каменноостровском и на Чайковского. Также петербуржцы сообщают о множестве случаев отсутствия ограждения во время уборки.

С наступлением оттепели в Петербурге начал таять выпавший в большом количестве снег. Городские службы справляются далеко не везде, принято решение усилить работу. Есть уже несколько пострадавших от падения сосулек и наледи.

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Комментарии (1)

ДуремарСПб.
Большинство этих горедворников снег увидели на равнине первый раз в жизни,они испугались конечно,Сбеглов еще не помог со своей лопатой надувной.Одно к одному,но ничего в следующем году они справятся.
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