В Фуражном переулке «ледяная лавина» атаковала легковушку. Владельцу придется менять лобовое стекло и «дворник»

Как рассказал «Фонтанке» 16 декабря читатель по имени Вячеслав, приблизительно в половине десятого утра он услышал громкие звуки автомобильной сигнализации. Так транспортное средство отреагировало на удар.
«Мы здесь работаем, и коллега обратил внимание, когда сигнализация сработала. Вероятно, это автомобиль местного жителя. Может, он услышал. Там такая кровля, что практически каждую зиму так происходит, можно очень просто попасть под лед», — поделился петербуржец.
«Фонтанка» запросила комментарий в пресс-службе администрации Центрального района города.