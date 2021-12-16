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Основателя Group-IB Сачкова не отпустили из СИЗО. Ему грозит 20 лет

Продление ареста основателю компании Group-IB Илье Сачкову, обвиняемому в государственной измене, признано законным. Бизнесмен остаётся в СИЗО.

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Решение в четверг, 16 декабря, принял Мосгорсуд, сообщает «Интерфакс».

«Мосгорсуд оставил без изменений решение Лефортовского суда о продлении Илье Сачкову срока содержания под стражей, наши жалобы — без удовлетворения», — рассказал адвокат эксперта в вопросах кибербезопасности Сергей Афанасьев. Защита добивалась смягчения меры пресечения на домашний арест.

Сачков находится в Лефортово с 1 октября 2021 года. В конце ноября арест был продлён до весны 2022 года. Ранее сам бизнесмен обращался к президенту России Владимиру Путину. «Я не изменник, не шпион и не предатель. Я русский инженер», — писал основатель Group-IB главе государства. До этого к Путину обращалась мать айтишника.

Фото: скриншот YouTube / Коммерсантъ Конференции
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Уголовное преследование Сачкова может быть связано с передачей данных о вмешательстве в выборы США, сообщило издание Bloomberg 3 декабря.

Фото: скриншот YouTube / Коммерсантъ Конференции

Илья Сачков был задержан сотрудниками ФСБ 29 сентября. Он не признаёт свою вину. Сотрудники Group-IB уверены в невиновности своего руководителя и его честной деловой репутации. Бизнес-омбудсмен Титов после задержания заявил, что если о деле Сачкова не расскажут подробнее, IT-сектор РФ переживёт «критический удар».

По данным СМИ, задержание Сачкова может быть связано с делом бывшего начальника ЦИБ ФСБ Сергея Михайлова. Ранее его приговорили к 22 годам колонии строгого режима. По версии следствия, Михайлов вместе с подчинённым Дмитрием Докучаевым передал американцам информацию оперативного характера на главу компании Chronopay Павла Врублевского, разыскиваемого по делу о киберпреступлениях. За это им якобы обещали денежное вознаграждение.

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Комментарии (4)

NAFTALIN 2000-2036
его же контора помогала оппозиционных блогеров отслеживать? да и фото его на фоне путина есть. и воздастся каждому по делам его
michailPotapov
идиот хотел чекистов обхитрить
kоt-obormot
Произошла чудовищная ошибка...
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