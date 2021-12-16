Основателя Group-IB Сачкова не отпустили из СИЗО. Ему грозит 20 лет

Решение в четверг, 16 декабря, принял Мосгорсуд, сообщает «Интерфакс».



«Мосгорсуд оставил без изменений решение Лефортовского суда о продлении Илье Сачкову срока содержания под стражей, наши жалобы — без удовлетворения», — рассказал адвокат эксперта в вопросах кибербезопасности Сергей Афанасьев. Защита добивалась смягчения меры пресечения на домашний арест.

Сачков находится в Лефортово с 1 октября 2021 года. В конце ноября арест был продлён до весны 2022 года. Ранее сам бизнесмен обращался к президенту России Владимиру Путину. «Я не изменник, не шпион и не предатель. Я русский инженер», — писал основатель Group-IB главе государства. До этого к Путину обращалась мать айтишника.

