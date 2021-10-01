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Главу Group-IB Илью Сачкова отправили в СИЗО «Лефортово»

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Основатель и руководитель компании Group-IB Илья Сачков, подозреваемый в госизмене, отправлен в СИЗО «Лефортово» в Москве. Об этом 1 октября сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

«Вскоре после решения об избрании Сачкову меры пресечения в виде заключения под стражу с Сачковым провели следственные действия, после чего отправили в СИЗО «Лефортово». Там он будет содержаться вплоть до решения суда по поводу продления его ареста», — заявили информагентству.

Об аресте Сачкова стало известно 29 сентября. Свою вину он не признает. Сообщалось, что задержание Сачкова может быть связано с делом бывшего начальника ЦИБ ФСБ Сергея Михайлова. Ранее его приговорили к 22 годам колонии строгого режима. Эксперты Group-IB регулярно комментировали IT-новости для «Фонтанки.ру».

По данным СМИ, обыски по делу Сачкова проходили в том числе в Санкт-Петербурге. В самой компании заявили, что это фейк.

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