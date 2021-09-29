Об этом 29 сентября сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах. Никаких подробностей издание не приводит. Ранее основатель и гендиректор Group-IB Илья Сачков был арестован на 2 месяца по делу о госизмене. Вину он не признает. Обыски накануне также прошли в московском офисе компании.
РИА Новости: В Петербурге проходят обыски по делу Group-IB о госизмене
В Петербурге силовики проводят обыски в офисах Group-IB и еще нескольких компаний.
Об этом 29 сентября сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах. Никаких подробностей издание не приводит. Ранее основатель и гендиректор Group-IB Илья Сачков был арестован на 2 месяца по делу о госизмене. Вину он не признает. Обыски накануне также прошли в московском офисе компании.
В СМИ пишут, что задержание Сачкова может быть связано с делом бывшего начальника ЦИБ ФСБ Сергея Михайлова. Ранее его приговорили к 22 годам колонии строгого режима. По версии следствия, Михайлов вместе с его подчиненным Дмитрием Докучаевым передали американцам информацию оперативного характера на главу компании Chronopay Павла Врублевского, разыскиваемого по делу о киберпреступлениях. За это им якобы обещали денежное вознаграждение.