В Group-IB назвали фейком сообщения об обысках в Петербурге

«У Group-IB нет и не было офиса в Питере, это фейк», — цитирует слова представителей компании 29 сентября РБК.



Ранее о том, что в офисах Group-IB и еще нескольких компаний в Петербурге якобы проводятся обыски, сообщило РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах.

