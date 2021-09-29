«На данный момент юристы Group-IB, одного из ведущих разработчиков решений для детектирования и предотвращения кибератак, выявления мошенничества, исследования высокотехнологичных преступлений и защиты интеллектуальной собственности в сети, изучают постановление Лефортовского районного суда города Москвы от 28.09.2021 года в отношении основателя и генерального директора Group-IB Ильи Сачкова. Сотрудники уверены в невиновности своего руководителя и его честной деловой репутации», — сказано в официальном заявлении компании, которое опубликовано на ее сайте в среду, 29 сентября.

Компания Group-IB заявляет об уверенности в невиновности своего руководителя Ильи Сачкова, который был задержан по подозрению в госизмене.

При этом в Group-IB отмечают, что не могут комментировать «выдвинутые обвинения и обстоятельства уголовного дела в связи с проведением процессуальных действий». В дальнейшем руководить компанией будет ее второй основатель Дмитрий Волков, а все подразделения Group-IB «работают в штатном режиме».

«Компания благодарит клиентов, партнёров и журналистов за поддержку», — отмечается в сообщении.



Дмитрий Волков — технический директор Group-IB, который до сих пор отвечал за разработку всей линейки продуктов компании для защиты от киберугроз.



Обыски по делу Сачкова, по данным РИА Новости, проходят в том числе в Санкт-Петербурге. В самой компании заявили, что это фейк. Илья Сачков не признает вину в госизмене, а его задержание связывают с делом экс-офицера ЦИБ ФСБ.

Если о деле Сачкова не расскажут подробнее, IT-сектор переживет «критический удар», заявил бизнес-омбудсмен Борис Титов.



Эксперты Group-IB регулярно комментировали IT-новости для «Фонтанки.ру».

