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Мать айтишника Сачкова, обвинённого в госизмене, обратилась к Путину

С письмом к президенту РФ обратилась мать арестованного по обвинению в госизмене главы компании Group-IB

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Мать Ильи Сачкова, руководителя компании Group-IB, специализирующейся на кибербезопасности, обратилась к президенту России Владимиру Путину. Её письмо на имя главы государства 6 октября опубликовал Forbes.

«Я мать Сачкова Ильи, арестованного 28 сентября, ему приписывают государственную измену, не уточняя, в чём она заключается. Но я также являюсь гражданкой России, и с этой позиции я бы хотела знать, в чём именно заключается измена Родине Сачковым Ильей. При всём уважении к ФСБ, все помнят, сколько достойнейших людей, цвет нации, были загублены как «враги народа». История повторяется? Никто же не узнает, в чём конкретно обвиняют Сачкова Илью Константиновича, справедливы ли эти обвинения, или он просто кому-то очень мешал», — пишет Людмила Сачкова ( здесь и далее орфография и пунктуация автора).

Женщина отмечает, что «мыслящая, неравнодушная часть нашего народа в шоке от происходящего», что Илья Сачков «всего в жизни добился сам, своими мозгами, силой воли, не имея ни богатых родителей, ни влиятельных знакомых».

Илья Сачков (крайний справа)
Илья Сачков (крайний справа)Фото: пресс-служба президента России / kremlin.ru
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«Его профессиональные достижения известны и Вам. Я никогда не поверю, что он мог предать, навредить своей стране. Он — настоящий, искренний патриот. Илья давно мог жить в другой стране, вместо этого он живёт в России, гордится её историей, вместе с друзьями восстанавливает заброшенные солдатские могилы, много занимается с молодёжью, убеждая её, что надо жить и работать в России, надо вести здоровый образ жизни, заниматься спортом, читать хорошие книги, любить поэзию», — пишет мать арестованного айтишника.

Людмила Сачкова полагает, что скандал с её сыном приведёт к тому, что из России «опять потекут мозги за границу, а здесь останутся блогеры, бездарные певцы и прочие "Шариковы"».

Мать сооснователя Group-IB просит президента «честно разобраться в деле Сачкова Ильи и освободить его». «Речь идёт даже не о судьбе отдельной личности, а о доверии к государству», — завершает своё обращение Людмила Сачкова.

Илья Сачков (крайний справа)
Илья Сачков (крайний справа)Фото: пресс-служба президента России / kremlin.ru

Илья Сачков после задержания сотрудниками ФСБ не признаёт свою вину. Сотрудники Group-IB уверены в невиновности своего руководителя и его честной деловой репутации. Бизнес-омбудсмен Титов после задержания заявил, что если о деле Сачкова не расскажут подробнее, IT-сектор РФ переживёт «критический удар».

По данным СМИ, задержание Сачкова может быть связано с делом бывшего начальника ЦИБ ФСБ Сергея Михайлова. Ранее его приговорили к 22 годам колонии строгого режима. По версии следствия, Михайлов вместе с подчинённым Дмитрием Докучаевым передали американцам информацию оперативного характера на главу компании Chronopay Павла Врублевского, разыскиваемого по делу о киберпреступлениях. За это им якобы обещали денежное вознаграждение.

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Комментарии (14)

SERGEY111
Кому то из генералов понадобился достойный подарок своему внуку на 18-ти летие , а дальше в нашей стране это стандартая процедура которая всегда заканчивается не в пользу бизнеса , так что не удивительно что именно российский бизнес содержит львиную долю оффшоров .
DimDimych
В том-то и проблема, что мозги утекают, стране нужны новые Королёвы.
dimas062
Это бизнес, ничего личного. Где-то товарищ не захотел "договариваться", раз его пришлось убирать подобными методами.
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