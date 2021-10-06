Мать Ильи Сачкова, руководителя компании Group-IB, специализирующейся на кибербезопасности, обратилась к президенту России Владимиру Путину. Её письмо на имя главы государства 6 октября опубликовал Forbes. «Я мать Сачкова Ильи, арестованного 28 сентября, ему приписывают государственную измену, не уточняя, в чём она заключается. Но я также являюсь гражданкой России, и с этой позиции я бы хотела знать, в чём именно заключается измена Родине Сачковым Ильей. При всём уважении к ФСБ, все помнят, сколько достойнейших людей, цвет нации, были загублены как «враги народа». История повторяется? Никто же не узнает, в чём конкретно обвиняют Сачкова Илью Константиновича, справедливы ли эти обвинения, или он просто кому-то очень мешал», — пишет Людмила Сачкова ( здесь и далее орфография и пунктуация автора).

Женщина отмечает, что «мыслящая, неравнодушная часть нашего народа в шоке от происходящего», что Илья Сачков «всего в жизни добился сам, своими мозгами, силой воли, не имея ни богатых родителей, ни влиятельных знакомых».

«Его профессиональные достижения известны и Вам. Я никогда не поверю, что он мог предать, навредить своей стране. Он — настоящий, искренний патриот. Илья давно мог жить в другой стране, вместо этого он живёт в России, гордится её историей, вместе с друзьями восстанавливает заброшенные солдатские могилы, много занимается с молодёжью, убеждая её, что надо жить и работать в России, надо вести здоровый образ жизни, заниматься спортом, читать хорошие книги, любить поэзию», — пишет мать арестованного айтишника.



Людмила Сачкова полагает, что скандал с её сыном приведёт к тому, что из России «опять потекут мозги за границу, а здесь останутся блогеры, бездарные певцы и прочие "Шариковы"».



Мать сооснователя Group-IB просит президента «честно разобраться в деле Сачкова Ильи и освободить его». «Речь идёт даже не о судьбе отдельной личности, а о доверии к государству», — завершает своё обращение Людмила Сачкова.

