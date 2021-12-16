Машины в Петербурге начали накрывать матрасами

Петербургские коммунальщики вернулись к испытанному в прошлые зимы лайфхаку. Если во время уборки крыши автомобиль нельзя эвакуировать, то его надо спрятать.



Накрытую матрасом машину в зоне ограждения заметил утром 16 декабря на Конной улице, 10, читатель «Фонтанки» Никита. «Подушечку забыли», — шутит он.

