Машины в Петербурге начали накрывать матрасами

Петербургские коммунальщики вернулись к испытанному в прошлые зимы лайфхаку. Если во время уборки крыши автомобиль нельзя эвакуировать, то его надо спрятать.
Накрытую матрасом машину в зоне ограждения заметил утром 16 декабря на Конной улице, 10, читатель «Фонтанки» Никита. «Подушечку забыли», — шутит он.
«Фонтанка» подробно рассказывала о казусах уборки снега в Петербурге этой зимой. Люди вынуждены уворачиваться от падающих глыб, рискуя попасть в больницу. Часто под удары попадают автомобили. В Басковом переулке перед аркой с крыши упала лопата, чудом никто не пострадал. Себя рабочие порой тоже не щадят и чистят снег на краю крыш без какой-либо страховки. Металлические конструкции рухнули с домов на Каменноостровском и на Чайковского. Также петербуржцы сообщают о множестве случаев отсутствия ограждения во время уборки.