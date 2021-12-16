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Машины в Петербурге начали накрывать матрасами

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Петербургские коммунальщики вернулись к испытанному в прошлые зимы лайфхаку. Если во время уборки крыши автомобиль нельзя эвакуировать, то его надо спрятать.

Накрытую матрасом машину в зоне ограждения заметил утром 16 декабря на Конной улице, 10, читатель «Фонтанки» Никита. «Подушечку забыли», — шутит он.

Фото: Читатель «Фонтанки» Никита
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«Фонтанка» подробно рассказывала о казусах уборки снега в Петербурге этой зимой. Люди вынуждены уворачиваться от падающих глыб, рискуя попасть в больницу. Часто под удары попадают автомобили. В Басковом переулке перед аркой с крыши упала лопата, чудом никто не пострадал. Себя рабочие порой тоже не щадят и чистят снег на краю крыш без какой-либо страховки. Металлические конструкции рухнули с домов на Каменноостровском и на Чайковского. Также петербуржцы сообщают о множестве случаев отсутствия ограждения во время уборки.

Фото: Читатель «Фонтанки» Никита

С наступлением оттепели в Петербурге начал таять выпавший в большом количестве снег. Городские службы справляются далеко не везде, принято решение усилить работу. Есть уже несколько пострадавших от падения сосулек и наледи.

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Комментарии (17)

Капитан Очевидность2
Матрас поможет при падении глыбы льда с крыши пятиэтажки?
gavr
И люди должны ходить в матрасах на голове. В масках и матрасах. Куда смотрит роспотреб и главные врачи?
DimDimych
Если нечто упавшее с крыши в зоне платной парковке повредит авто за компенсацией надо обращатся в службу платной паркови, правильно? Я же у них покупаю услугу парковки и если автомобиль будет поврежден, значит услуга была оказана некачественно и продавец услуги обязан будет компенсировать расходы на ремонт. Это так?
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