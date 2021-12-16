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Тренера по айкидо задержали в парке с гениталиями наголо. Полиция Купчино не оценила шоу в стиле травести

По парку Интернационалистов разгуливала странная женщина, которая при виде детей распахивала полы длинной куртки и снимала штаны. При задержании дама оказалась мужчиной.

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Как стало известно «Фонтанке» 16 декабря, в полицию Фрунзенского района накануне около трех дня поступило сообщение о том, что у школы олимпийского резерва на Будапештской улице обнажается женщина. Уголовный розыск уже через пять минут прибыл на место, но указанную даму не нашел. В ходе оперативно-разыскных мероприятий в течение десяти минут у парка Интернационалистов со стороны проспекта Славы похожую по приметам женщину задержали.

Фото: «Фонтанка.ру»
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К удивлению оперативников, «развратница» оказалась 49-летним гражданином Украины, который проживает на территории РФ без регистрации и при этом работает тренером по айкидо в одном из спортивных клубов Петербурга.

Как установили сотрудники полиции, 13 декабря именно он пугал своими манипуляциями с обнаженным половым органом школьниц в парке Интернационалистов.

Возбуждено уголовное дело по статье «Развратные действия».

Фото: «Фонтанка.ру»

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Комментарии (16)

gavr
Вы ничего не понимаете в ай-ки-до. Это он свои гениталии тренировал на морозоустойчивость и выностливость. Заморозит их, и как даст кому по башке.
Капитан Очевидность2
"«развратница» оказалась 49-летним гражданином Украины, который проживает на территории РФ без регистрации..."

Украинский диверсант?
mccaron
Точно, шифровался. Свободный человек из свободной страны. Как его на работу-то в детскую секцию взяли?
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