Тренера по айкидо задержали в парке с гениталиями наголо. Полиция Купчино не оценила шоу в стиле травести

Как стало известно «Фонтанке» 16 декабря, в полицию Фрунзенского района накануне около трех дня поступило сообщение о том, что у школы олимпийского резерва на Будапештской улице обнажается женщина. Уголовный розыск уже через пять минут прибыл на место, но указанную даму не нашел. В ходе оперативно-разыскных мероприятий в течение десяти минут у парка Интернационалистов со стороны проспекта Славы похожую по приметам женщину задержали.
К удивлению оперативников, «развратница» оказалась 49-летним гражданином Украины, который проживает на территории РФ без регистрации и при этом работает тренером по айкидо в одном из спортивных клубов Петербурга.
Как установили сотрудники полиции, 13 декабря именно он пугал своими манипуляциями с обнаженным половым органом школьниц в парке Интернационалистов.
Возбуждено уголовное дело по статье «Развратные действия».