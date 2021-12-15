FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+1°C/Завтра: +1
73.47р82.83р
Карта пунктов вакцинацииQR-код: что, где, когда, зачем«Именем братвы»Образ жизниАфиша «Фонтанки»Это на Новый годПромышленный Петербург

Падает не только лед. Дореволюционное здание в центре Петербурга лишилось куска балкона

В Центральном районе Петербурга вечером 15 декабря обрушился фасад дореволюционного здания. Как передает корреспондент «Фонтанки», на земле оказалась часть балкона.

3
Печать
автор фото Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
автор фото Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
ПоделитьсяПоделиться

Здание 46/8 под литерой А на 4-й Советской улице отсекли оградительной лентой.

автор видео Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»

В администрации и ЖКС№3 Центрального района «Фонтанке» информацию об обрушении не подтвердили – уточнили, что проверяют данные.

ПоделитьсяПоделиться

Судя по фотографиям «Яндекс.Карт» от 2019 года, лепнина пострадала уже давно. Сейчас досталось нижней части эркера, причем сильно – на земле валяются внушительные куски. На 2-й Советской, 10Б грозит произойти то же самое. О предаварийной ситуации «Фонтанке» рассказал координатор движения «Центральный район за комфортную среду обитания» Ярослав Костров.

ПоделитьсяПоделиться
автор фото Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
автор фото Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (3)

Cвифт
... жаль, что Краско пожаловался в Кремль лишь на уборку улиц.
--- Администрация президента России на данный момент не получила обращение народного артиста РФ Ивана Краско, который ранее пожаловался на качество уборки снега в Санкт-Петербурге, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Abu-Denis
Раньше эта конструкция называлась эркер, а не балкон.
Денеб
Город потихоньку становится непригодным для жизни.......
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний