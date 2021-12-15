Падает не только лед. Дореволюционное здание в центре Петербурга лишилось куска балкона

Здание 46/8 под литерой А на 4-й Советской улице отсекли оградительной лентой.
автор видео Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
В администрации и ЖКС№3 Центрального района «Фонтанке» информацию об обрушении не подтвердили – уточнили, что проверяют данные.
Судя по фотографиям «Яндекс.Карт» от 2019 года, лепнина пострадала уже давно. Сейчас досталось нижней части эркера, причем сильно – на земле валяются внушительные куски. На 2-й Советской, 10Б грозит произойти то же самое. О предаварийной ситуации «Фонтанке» рассказал координатор движения «Центральный район за комфортную среду обитания» Ярослав Костров.