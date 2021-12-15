«Исаакиевский собор» отменил концерт музыки Шостаковича. Накануне им возмутились монархисты

Против концерта развернулась кампания накануне его проведения, активисты обращались к «русским православным людям, монархистам, консерваторам, традиционалистам» с призывом «объединиться и не допустить этого безобразия» (под ним понимались революционные произведения Шостаковича). Иначе, по мнению авторов, полагающих, что «в храме может исполняться только церковная музыка», Спас на Крови может повторить судьбу Нотр-Дама. Напомним, Спас на Крови является петербургским музеем, филиалом музея-памятника «Исаакиевский собор».

Концерт фестиваля «Площадь искусств», на котором должна была исполняться музыка Дмитрия Шостаковича — 10 поэм для хора на стихи революционных поэтов конца XIX и начала XX века, — отменен в Спасе на Крови. Об этом сообщила администрация музея-памятника «Исаакиевский собор» 14 декабря на своем сайте. В настоящее время объявление с сайта удалено, однако сохранилось в кэше «Яндекса». Впрочем, отмену в музее не отрицают. Но и не комментируют.

На различных сайтах, несущих повестку «белого движения», стали появляться публикации, в которых утверждалось: «Настоятелю нужно помочь запретить дирекции это кощунство». Утром 15 ноября публикацией разразился «Царьград». Медиа сравнило запланированный концерт с «поджариванием сосисок на Вечном огне какими-нибудь дебиловатыми подростками» или «выступлением хохмачей из «Камеди клаб» на Пискарёвском кладбище». Свою позицию автор публикации замотивировал тем, что Спас на Крови - место смертельного ранения императора Александра II.



По иронии судьбы, произведение Шостаковича должен был исполнять Концертный хор Санкт-Петербурга под управлением Владимира Беглецова, в свое время уже лишившийся своей постоянной площадки и даже своего имени — после передачи Смольного собора Русской православной церкви.



Администрация Санкт-Петербургской академической Филармонии имени Д.Д. Шостаковича, проводящей фестиваль «Площадь искусств», как выяснила «Фонтанка», к отмене концерта отношения не имеет.



«Фестиваль «Площадь Искусств» ничего не отменял, — заверил нашего корреспондента заместитель художественного руководителя Филармонии Евгений Петровский. — У Филармонии на данный момент нет никакой официальной информации от Исаакиевского собора (одного из участников фестиваля), что концерт в Спасе на крови состояться не может. При этом уже вчера на сайте музея в разделе новости была опубликована информация об отмене концерта по техническим причинам. Филармония ждёт официального сообщения от музея, какова судьба концерта в Спасе на крови и что послужило причиной его отмены, коль скоро дирекция музея приняла решение его не проводить».

