WizzAir идет на второй заход. Лоукостер пытается разморозить полетную программу из Петербурга

автор фото Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»/архив Поделиться Поделиться







Чтобы не оставить бюджетных перевозчиков на птичьих правах, Смольный пытается продлить для них режим свободы воздуха и помочь с преодолением других ограничений. Спрос на путешествия есть, считают в авиакомпании, но открытие границ и упрощение визового режима тормозит взаимное непризнание вакцин.

Венгерский лоукостер WizzAir заявил о расширении полетной программы из Пулково, замороженной из-за пандемии коронавируса. Как сообщил в ходе пресс-конференции 14 декабря президент WizzAir Group Роберт Кери, компания начнет летать в столицу Болгарии Софию уже завтра — с 15 декабря.

Полеты будут выполняться дважды в неделю — по средам и субботам на судах Airbus A320 и A321. Петербуржцам запуск новых рейсов даст возможность бюджетно улететь за границу на Новый год. Как сообщала «Фонтанка», расценки на путешествия в каникулы достигли негуманных пределов. Билет того же WizzAir в Будапешт стоит около 300 евро (25 тысяч рублей) в один конец. Для сравнения: улететь в Софию 29 декабря или 1 января можно примерно за 100 евро (по самому дешевому тарифу). Билеты на 15 декабря стоят от 50 евро (хотя еще утром они были доступны за 17 евро). Болгария принимает российских туристов, вакцинированных «Спутником V» или с ПЦР-тестом. А те, кто успел привиться европейской вакциной, смогут через Софию добраться и до других стран. Но запуск рейса в Софию также может стать «первой ласточкой» масштабной полетной программы венгерского лоукостера из Пулково, заявил глава управляющей компании «Воздушные ворота Северной столицы» Леонид Сергеев. Компания не успела распробовать вкус «свободы воздуха», которую петербургский аэропорт получил перед самым началом пандемии, и теперь идет на второй заход. Запуск двух рейсов в Софию подтверждает намерение WizzAir «серьезно развивать взаимоотношения», согласился Роберт Кери.

Речь идет о так называемой «седьмой свободе воздуха», которую Пулково получило с 1 января 2020 года. Режим дает право на полёт между двумя иностранными государствами без посадки в своей стране. То есть, к примеру, WizzAir может летать из Петербурга не только в Будапешт в рамках двухсторонних соглашений, но также связать Северную столицу с другими государствами. В рамках «седьмой свободы» самолеты могут летать из Петербурга в 30 стран, в 21 без ограничений и в 9 с ограничениями, напомнил Леонид Сергеев. Вместе с запуском электронных виз это должно было дать в 2020 году Петербургу кратный приток туристов. WizzAir тогда рассматривался как главный партнер Пулково и заявлял о планах создать здесь базу. В частности, компания поставила в расписание Братиславу, Вильнюс, Софию и Бухарест. Также «ВВСС» изучали заявки от Ryanair, easyJet, Volotea, airBaltic, FlyOne и других лоукостеров. Но все планы нарушила пандемия коронавируса: действие электронных виз было приостановлено, а границы захлопнулись.

Но WizzAir не потерял оптимизма. Компания добавила в маршрутную сеть рейсы из Петербурга по 17 направлениям, хотя из-за продления коронавирусных ограничений все время вынуждена переносить дату старта полетов. Сейчас ее сайт сообщает о готовности доставлять пассажиров из Пулково, помимо Венгрии и Болгарии, в Италию (Рим, Бергамо, Венеция, Тревизо, Турин, Болонья), Великобританию (Лондон-Лутон), Данию (Копенгаген), Австрию (Зальцбург), Литву (Вильнюс), Словакию (Братислава), Швецию (Стокгольм), Норвегию (Осло), Румынию (Бухарест), Мальту. Пока старт полетов в эти страны намечен на весну. Но будут ли рейсы запущены или в очередной раз отложены, зависит от ситуации с пандемией. «Мы все надеемся, что летом коронавирусные ограничения будут ослаблены и мы сможем раскрыть потенциал направлений, которые есть», — заявил Роберт Кери. Впрочем, есть проблема даже с открытыми для российских туристов странами. «В связи с новой коронавирусной инфекцией количество полетов даже в открытые страны ограничено», — сказал он.



При этом топ-менеджер не исключил, что в Италию лоукостер может начать летать весной. «Пока нет возможности летать в Италию, но мы надеемся, что к марту все условия будут выполнены, и мы неоднократно перенесенные рейсы запустим», — сказал он. Ранее власти Италии пообещали выдавать ковидный Green pass россиянам, которые сделают поверх «Спутника» бустер признанной в ЕС вакциной. О том, как бесплатно получить такую услугу в Хорватии, читайте в материале «Фонтанки». По словам Роберта Кери, спрос на рейсы из России есть (из Москвы компания кроме Будапешта летает в венгерский Дебрецен и Лондон). Точных показателей загрузки он не назвал, но отметил, что соотношение россиян и иностранцев среди пассажиров примерно равное. «Большинство направлений из Российской Федерации демонстрируют хорошие показатели, мы надеемся, что это сохранится», — комментирует он. Что касается базы в Петербурге, то ее создание тормозят не только ограничения на полеты, но и местные бюрократические сложности федерального и регионального уровня. В частности, есть ограничения на безвизовый режим для экипажа, который прилетает на условиях «седьмой свободы», а не в рамках межвизовых соглашений, также у венгерской компании нет возможности нанимать сотрудников в РФ для обслуживания базы без регистрации в российской юрисдикции, пояснил Кирилл Поляков. Еще одно препятствие — срок действия льготного режима. «Седьмую свободу неба» Петербургу дали на пять лет, но два года из-за пандемии перевозчики ей не пользовались. Смольный запросил у федерального правительства продление «открытого неба», отметил глава комтранса.

О возобновлении международных полетов из «Пулково» задумалась и «дочка» «Аэрофлота» «Победа». Для этого она зарегистрировала дочернюю компанию «Победа хэндлинг» для наземного обслуживания своих рейсов. Будут ли поездки в Петербург столь же востребованы у иностранцев, будет зависеть от того, когда возобновится механизм электронных виз и признает ли Россия европейские вакцинные сертификаты. В текущих условиях спрос стремится к нулю. Ранее МИД РФ говорил, что не возобновит выдачу электронных виз до тех пор, пока не прекратится пандемия. Дифференцированное введение электронной визы противоречит ее духу, сообщали в ведомстве. Однако в Смольном считают, ситуацию может сдвинуть с места взаимное признание российских и импортных вакцин. «Электронные визы надо запускать, можно это делать во взаимосвязи с открытием транспортного сообщения, «открытия» стран. Это наша общая консолидированная позиция [с Ростуризмом]. Мы доносим её до федеральных коллег и МИДа регулярно», — прокомментировал глава комитета по развитию туризма Сергей Корнеев.

Взаимное признание факта вакцинации, документов о вакцинации может дать настоящий рестарт международного туризма. «И было бы логично запустить одновременно и механизм электронной визы», — подчеркнул он. Галина Бояркова, «Фонтанка.ру»