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Власти Италии заявили о готовности выдать ковид-паспорта привитым «Спутником»

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Италия готова выдать COVID-сертификаты тем, кто привился препаратами, не одобренными в Евросоюзе. Таким, в частности, остается и российская вакцина «Спутник V».

Как заявил глава Минздрава Италии Роберто Сперанца, на основании рекомендаций, которые были опубликованы Итальянским агентством по лекарствам, для этого нужно сделать дополнительный укол признанными в ЕС вакцинами Pfizer или Moderna.

«Мы дадим зеленый пропуск тем, кто прошел курс вакцинации препаратом, не утвержденным EMA, и в течение шести месяцев ревакцинируется с помощью Pfizer или Moderna», — цитирует итальянского министра 5 ноября агентство ANSA.

Речь идет о бустерной дозе — 30 мкг в 0,3 мл для Pfizer's Comirnaty / BioNTech; 50 мкг в 0,25 мл для Spikevax от Moderna. Сделать их можно, по данным итальянских специалистов, начиная с 28 дней и максимум до 6 месяцев (180 дней) после завершения первичного курса.

Глава НИЦ им. Гамалеи Александр Гинцбург, как писала «Фонтанка», ранее заявлял, что проблемы с признанием «Спутника V» в мире связаны с конкуренцией на рынке вакцин.

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Комментарии (8)

DAE
А как это сделать, они не сказали?
Dazdraperma
Только дополнительная прошивка Модерной или Пфайзером. А иначе итальянские сканеры "свой-чужой" не будут распознавать "правильные маркеры"
тов
Вот компот из спутника, файзера и модерны особенно результативним будет.

И вкусным.
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