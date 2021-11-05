Власти Италии заявили о готовности выдать ковид-паспорта привитым «Спутником»

Италия готова выдать COVID-сертификаты тем, кто привился препаратами, не одобренными в Евросоюзе. Таким, в частности, остается и российская вакцина «Спутник V».



Как заявил глава Минздрава Италии Роберто Сперанца, на основании рекомендаций, которые были опубликованы Итальянским агентством по лекарствам, для этого нужно сделать дополнительный укол признанными в ЕС вакцинами Pfizer или Moderna.



«Мы дадим зеленый пропуск тем, кто прошел курс вакцинации препаратом, не утвержденным EMA, и в течение шести месяцев ревакцинируется с помощью Pfizer или Moderna», — цитирует итальянского министра 5 ноября агентство ANSA.

