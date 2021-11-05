Власти Италии заявили о готовности выдать ковид-паспорта привитым «Спутником»

Италия готова выдать COVID-сертификаты тем, кто привился препаратами, не одобренными в Евросоюзе. Таким, в частности, остается и российская вакцина «Спутник V».
Как заявил глава Минздрава Италии Роберто Сперанца, на основании рекомендаций, которые были опубликованы Итальянским агентством по лекарствам, для этого нужно сделать дополнительный укол признанными в ЕС вакцинами Pfizer или Moderna.
«Мы дадим зеленый пропуск тем, кто прошел курс вакцинации препаратом, не утвержденным EMA, и в течение шести месяцев ревакцинируется с помощью Pfizer или Moderna», — цитирует итальянского министра 5 ноября агентство ANSA.
Речь идет о бустерной дозе — 30 мкг в 0,3 мл для Pfizer's Comirnaty / BioNTech; 50 мкг в 0,25 мл для Spikevax от Moderna. Сделать их можно, по данным итальянских специалистов, начиная с 28 дней и максимум до 6 месяцев (180 дней) после завершения первичного курса.
Глава НИЦ им. Гамалеи Александр Гинцбург, как писала «Фонтанка», ранее заявлял, что проблемы с признанием «Спутника V» в мире связаны с конкуренцией на рынке вакцин.