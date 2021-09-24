Проблемы с признанием «Спутника V» в мире связаны с конкуренцией на рынке вакцин. Об этом 24 сентября сообщает ТАСС со ссылкой на заявление главы НИЦ им. Гамалеи Александра Гинцбурга.
По его словам, переговоры о признании «Спутника V» Всемирной организацией здравоохранения могут продлиться еще долго.
«Институт Гамалеи напрямую не участвует в переговорах с представителями международных организаций. Этим занимаются непосредственно Министерство здравоохранения РФ, Российский фонд прямых инвестиций. И мы по их запросам предоставляем необходимую информацию <...> в переговорах», — сказал Гинцбург.
Директор центра также сообщил, что в гражданский оборот было выпущено около 57 миллионов комплектов вакцины «Спутник V».
Гинцбург: «Спутник V» не признают в мире из-за конкуренции на рынке
Переговоры о признании ВОЗ вакцины «Спутник V» могут продлиться еще долго, считает глава Центра им. Гамалеи
Проблемы с признанием «Спутника V» в мире связаны с конкуренцией на рынке вакцин. Об этом 24 сентября сообщает ТАСС со ссылкой на заявление главы НИЦ им. Гамалеи Александра Гинцбурга.