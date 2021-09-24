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Гинцбург: «Спутник V» не признают в мире из-за конкуренции на рынке

Переговоры о признании ВОЗ вакцины «Спутник V» могут продлиться еще долго, считает глава Центра им. Гамалеи

Проблемы с признанием «Спутника V» в мире связаны с конкуренцией на рынке вакцин. Об этом 24 сентября сообщает ТАСС со ссылкой на заявление главы НИЦ им. Гамалеи Александра Гинцбурга.

По его словам, переговоры о признании «Спутника V» Всемирной организацией здравоохранения могут продлиться еще долго.

«Институт Гамалеи напрямую не участвует в переговорах с представителями международных организаций. Этим занимаются непосредственно Министерство здравоохранения РФ, Российский фонд прямых инвестиций. И мы по их запросам предоставляем необходимую информацию <...> в переговорах», — сказал Гинцбург.

Директор центра также сообщил, что в гражданский оборот было выпущено около 57 миллионов комплектов вакцины «Спутник V».

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Комментарии (1)

Xodok1
Может и признают, но не хотят. России как государству не верят, если что пойдет не так с кем иметь дело? С Песковым, Захаровой и Симоньян?
Да и 57 миллионов доз это мало. Ну может втюхнут какому нибудь африканскому племени за откаты естественно..
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