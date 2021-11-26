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«Победа» готовится к перезапуску международных рейсов из Пулково

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Авиакомпания «Победа» (входит в группу «Аэрофлот») зарегистрировала дочернюю компанию «Победа хэндлинг» для наземного обслуживания своих рейсов в Пулково. Как сообщает 26 ноября РБК, это позволит компании сократить время обслуживания самолетов и возобновить международные рейсы из Петербурга.

Партнером «Победы» стал оператор наземного обслуживания воздушных судов UTG. В зарегистрированной 25 ноября «Победа хэндлинг» 74% у UTG, 26% — у «Победы», следует из данных ЕГРЮЛ.

До этого перевозчик предпочитал передавать на аутсорсинг выполнение всех непрофильных услуг, включая техобслуживание самолетов. Однако в Пулково критичный для лоукостера оборот воздушного судна за 25 минут обеспечить не удавалось.

В «Победе» надеются, что собственный хэндлинг в Пулково позволит сократить время разворота с 40 до 25 минут. Это должно привести и к сдерживанию роста цен на билеты, связанным с повышением стоимости топлива и курса доллара. Создание новой «дочки», которая заработает летом 2022 года, также позволит возобновить выполнение международных рейсов из Пулково.

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Комментарии (5)

260569221
Международных???
Это каких?
В Штаты?
angel of death
во-во, на фоне нового штамма - вперёд, в апокалипсис... =)
SU LUX INN
какой Позор! готовится принимать со Всего мира новых носителей Инфекций? это будет "Проигрыш"!
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