«Победа» готовится к перезапуску международных рейсов из Пулково

Авиакомпания «Победа» (входит в группу «Аэрофлот») зарегистрировала дочернюю компанию «Победа хэндлинг» для наземного обслуживания своих рейсов в Пулково. Как сообщает 26 ноября РБК, это позволит компании сократить время обслуживания самолетов и возобновить международные рейсы из Петербурга.



Партнером «Победы» стал оператор наземного обслуживания воздушных судов UTG. В зарегистрированной 25 ноября «Победа хэндлинг» 74% у UTG, 26% — у «Победы», следует из данных ЕГРЮЛ.



До этого перевозчик предпочитал передавать на аутсорсинг выполнение всех непрофильных услуг, включая техобслуживание самолетов. Однако в Пулково критичный для лоукостера оборот воздушного судна за 25 минут обеспечить не удавалось.

