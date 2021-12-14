«Стабильные результаты». Глава Минсельхоза Патрушев заявил о росте урожая, несмотря на пандемию

Несмотря на пандемию, урожай 2021 года в России по основным позициям превышает запланированные показатели. Об этом в ходе своего выступления в Госдуме заявил министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев, сообщает 14 декабря сайт нижней палаты парламента.

По словам министра, объем зерновых в чистом весе превысит 123 млн тонн. «Из них 76 млн тонн — это пшеница. Подчеркну: это полностью обеспечивает внутренние потребности и экспортные возможности нашей страны», — отметил Патрушев.

Фото: с сайта duma.gov.ru Поделиться Поделиться







«Даже в непростой текущей ситуации отрасль демонстрирует стабильные результаты. По итогам года мы прогнозируем положительный индекс АПК. Однако индекс сельхозпроизводства в силу объективных факторов снизится. В следующем году рассчитываем, что индекс сельхозпроизводства увеличится до 101,3%, индекс АПК — до 101%», — добавил глава Минсельхоза, отметив «заметный рост» зарплат в отрасли.



Производство молока в России в 2021 году составит 32,3 миллиона тонн, что на 110 тысяч тонн больше, чем годом ранее. По словам Патрушева, наблюдается рост в производстве говядины, а производство птицы и свинины останется на уровне прошлого года. В пищевой продукции Минсельхоз отмечает рост производства сыров, круп, мясных полуфабрикатов, колбас, хлебобулочных, кондитерских изделий и плодоовощных консервов, уточняет «Парламентская газета».

Кроме того, будет получено 23 млн тонн масличных, более 40 млн тонн сахарной свеклы, порядка 7 млн тонн овощей. Все эти показатели выше уровня прошлого года, уточнил он. «Урожай картофеля в организованном секторе превысит 6,7 млн тонн, помимо того, обновим рекорд по сбору плодов и ягод», — сообщил Патрушев, передаёт »Интерфакс». В 2022 году площадь посевных территорий «вырастет более чем на 1 млн». «Увеличение планируется под яровыми зерновыми, в том числе под гречихой, под сахарной свеклой, рапсом, соей. Особое внимание уделим наращиванию производства картофеля и овощей открытого грунта», — сказал министр.

О ситуации с ценами на продовольствие в стране в сообщении об отчете профильного министра на сайте Госдумы не сообщается.

