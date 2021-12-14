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НАК: В 2021 году в России не допустили ни одного теракта

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В 2021 году российские спецслужбы и правоохранительные органы не допустили совершения ни одного теракта в стране. Об этом 14 декабря сообщает ТАСС, ссылаясь на итоги совместного заседания Национального антитеррористического комитета (НАК) и Федерального оперативного штаба.

По словам директора ФСБ Александра Бортникова, руководившего собранием, в текущем году удалось предотвратить 65 преступлений террористической направленности. Было нейтрализовано 23 бандита, в том числе четыре главаря. Кроме того, задержаны 312 боевиков и 821 пособник.

В НАК добавили, что была пресечена деятельность 211 преступных групп, специализировавшихся на изготовлении средств поражения и их контрабанде.

«Ликвидировано 236 нелегальных мастерских по производству и переделке оружия. Изъято большое количество оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств», — отметили в комитете.

Вдобавок к этому была пресечена деятельность 62 законспирированных ячеек международных террористических организаций. В Россию не впустили 926 лиц, причастных к террористической деятельности.

Кроме того, были заблокированы финансовые активы около трех тысяч лиц, которых подозревают в причастности к терроризму и экстремизму, на общую сумму свыше 100 миллионов рублей.

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Комментарии (10)

261844081
И соседняя новость про взрыв в монастыре
Не говоря про Пермь, Воронеж
Дело статистики или они не в курсе, вопрос
angel of death
сам себя не похвалишь, никто тебя не похвалит... пусть себ орден на попу повесят и премию выпишут из бюджетных средств.... рыльце-то в пушку небось.... интересно, сколько казнокрадов и коррупционеров в их среде? вряд ли они все живут скромно и в однушке... эх, запрещённого фбк на их декларации нет =))))
263778851
А что в Воронеже с автобусом ?
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