НАК: В 2021 году в России не допустили ни одного теракта

По словам директора ФСБ Александра Бортникова, руководившего собранием, в текущем году удалось предотвратить 65 преступлений террористической направленности. Было нейтрализовано 23 бандита, в том числе четыре главаря. Кроме того, задержаны 312 боевиков и 821 пособник.

В 2021 году российские спецслужбы и правоохранительные органы не допустили совершения ни одного теракта в стране. Об этом 14 декабря сообщает ТАСС , ссылаясь на итоги совместного заседания Национального антитеррористического комитета (НАК) и Федерального оперативного штаба.

В НАК добавили, что была пресечена деятельность 211 преступных групп, специализировавшихся на изготовлении средств поражения и их контрабанде.



«Ликвидировано 236 нелегальных мастерских по производству и переделке оружия. Изъято большое количество оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств», — отметили в комитете.



Вдобавок к этому была пресечена деятельность 62 законспирированных ячеек международных террористических организаций. В Россию не впустили 926 лиц, причастных к террористической деятельности.



Кроме того, были заблокированы финансовые активы около трех тысяч лиц, которых подозревают в причастности к терроризму и экстремизму, на общую сумму свыше 100 миллионов рублей.

