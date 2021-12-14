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Выложен пятиминутный фрагмент предстоящего «Падения Луны» автора фильмов-катастроф Рональда Эммериха

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Создатели фильма-катастрофы «Падение Луны» выложили пятиминутный фрагмент картины, которая должна выйти на экраны 4 февраля. В фильме, снятом автором лент «День независимости», «Звёздные врата», «Годзилла», «Универсальный солдат», «Послезавтра», «2012» и других фантастических фильмов, снялись Хэлли Берри, Патрик Уилсон, Чарли Пламмер и Дональд Сазерленд.

В ролике герои — астронавты на орбите — работают в открытом космосе, тогда как на них надвигается некая материя. Она крушит все на своем пути, один из членов команды, по всей видимости, погибает, но сам корабль удается спасти. Вот только будет ли куда экипажу возвращаться? Ведь «оно» добралось до самой Земли.

Изначально картина, претендовавшая на то, чтобы стать одной из самых дорогих среди независимых в истории, должна была выйти в кинотеатрах осенью 2021 года. Считается, что в работе над сценарием Роланд Эммерих вдохновлялся маргинальной теорией полой Луны.

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Комментарии (2)

Live Evil
Неучи фонтанкины. Роланд Эммерих звать его. А Рональд — это МакДональд.
житель города П.
Обожаю его 2012. Регулярно пересматриваю.
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