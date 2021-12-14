В России хотят разрешить продавать пиво на заправках

Минэнерго предложило отменить запрет на продажу слабоалкогольных напитков на автозаправках. Об этом 14 декабря пишет РБК со ссылкой на проект доклада ведомства в правительство.



«Предлагается вернуться Минпромторгу России к рассмотрению законодательной инициативы по снятию запрета на реализацию в дневное время через магазины при АЗС слабоалкогольной продукции», — сказано в документе.



Ведомство считает, что это «позволит расширить ассортимент нетопливных товаров на АЗС и улучшить их маржинальность за счет увеличения выручки, формируемой нетопливным сегментом продаж сопутствующих товаров и услуг».

