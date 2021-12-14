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В России хотят разрешить продавать пиво на заправках

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Минэнерго предложило отменить запрет на продажу слабоалкогольных напитков на автозаправках. Об этом 14 декабря пишет РБК со ссылкой на проект доклада ведомства в правительство.

«Предлагается вернуться Минпромторгу России к рассмотрению законодательной инициативы по снятию запрета на реализацию в дневное время через магазины при АЗС слабоалкогольной продукции», — сказано в документе.

Ведомство считает, что это «позволит расширить ассортимент нетопливных товаров на АЗС и улучшить их маржинальность за счет увеличения выручки, формируемой нетопливным сегментом продаж сопутствующих товаров и услуг».

Как сообщают «Известия», запрет на продажу алкоголя на АЗС действует с 2012 года, его отмену обсуждали несколько раз. В Минпромторге изданию не предоставили официальный комментарий по этой теме, однако источник в ведомстве заявил, что министерство вернется к вопросу, если будет соответствующее поручение.

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Комментарии (21)

Perli
Лучше водку на разлив. Устал, заправился и дальше всех давить….
velikiyvo
Кто ответит, на какой АЗС в городе можно купить пиво в розлив без проблем? И что то никто не кричит как так можно.
Xodok1
А в Италии на автострадах в зонах отдыха бары открыты и наливают хочешь в стакан а можно и в кофе, а можно и с собой пару бутылок...И ничего, как-то выживают же...
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