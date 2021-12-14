«Я не думал ни про какую молодежь». Умер Сергей Соловьев, создавший главный молодежный кинохит СССР

автор фото Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»/архив Поделиться Поделиться







Сергей Соловьев родился в 1944 году в городе Кемь Карело-Финской ССР, в нескольких километрах от северного городка находился лагерь в Соловках. Его отец работал в НКВД и, когда мальчику исполнился год, семью перевели в Северную Корею.

«Я родился от очень странного и даже, я бы сказал, дикого брака, потому что мама моя была дочкой врага народа, а отец — очень крупным по тем временам сначала контрразведчиком, потом разведчиком. От этого мезальянса произошел я», — рассказывал в передаче на телеканале «Культура» Соловьев.



Отец будущего режиссера занимал важный пост и был приближен к высшим эшелонам власти. Сергей Соловьев неоднократно вспоминал, что был знаком с Ким Чен Иром, сыном лидера страны Ким Ир Сена, и даже дрался с ним.

«Сын хорошо говорил по-русски, что и неудивительно, учитывая, что он родился в Сибири. Мы даже дрались. Ясно, что он был сильнее, но я был ловчее. И, насколько помню, однажды мне удалось скинуть его в фонтан и подержать под водой…», — рассказывал Сергей Соловьев «Новым известиям».

Потом семья переехала в Петербург, и здесь будущий режиссер впервые вышел на сцену театра. Это вышло случайно: режиссер БДТ Игорь Владимиров встретил на Невском проспекте мальчика, очень подходившего внешне на роль в спектакле «Дали неоглядные».

«Я до сих пор помню, как попал в первый раз на сцену и оказалось, что зала с нее совсем не видно. Передо мной лежал огромный черный мешок, который жил своей жизнью, дышал, издавал звуки», — вспоминал Сергей Соловьев о первом знакомстве с актерством.

После яркого дебюта живо заинтересовавшись театром, школьник записался в театральный кружок при Ленинградском дворце пионеров и посещал его вместе с одноклассником, тоже будущим знаменитым режиссером, Львом Додиным. Мальчик, в то время уже мечтавший снимать фильмы, даже написал письмо в Центральный комитет Коммунистической партии: «Мы, юные кинематографисты, хотим заниматься кино. Давайте сделаем студию…» (цитата по изданию «Собеседник» — прим.ред.). Руководство города выделило детям дополнительное помещение.



После школы Сергей Соловьев поступил на режиссерский факультет ВГИКа, где учился в мастерской знаменитого Михаила Ромма, и окончил его с красным дипломом. В 25 лет Сергей Соловьев дебютировал как режиссер — экранизировал две новеллы по Чехову для альманаха «Семейное счастье». До выхода «АССЫ» (1987), сделавшей режиссера знаменитым, он снял с десяток кинокартин. За фильм «Сто дней после детства» (1974) — мелодраму о первой любви в пионерском лагере — получил «Серебряного медведя» на кинофестивале в Берлине. За картину «Чужая Белая и Рябой» — драму о жизни подростков в послевоенном городке — был удостоен Большого специального приза жюри Венецианского кинофестиваля в 1986 году.



автор фото Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»/архив Поделиться Поделиться







Но, как вспоминал сам режиссер, у публики его фильмы не пользовались успехом, и на их премьерные показы привозили грузовиками солдат, чтобы зал не стоял пустым. Это ранило режиссера — он видел, какие очереди стояли на фильм «Москва слезам не верит».

Чтобы снять зрительский хит, режиссер решил обратиться к жанру индийского кино на современный, российский лад, и рассказать историю криминального авторитета, его юной любовницы и ее молодого поклонника. О том, что фильм станет культовым у молодежи из-за того, что там снимутся звезды ленинградского музыкального андеграунда, Сергей Соловьев и не подозревал.



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«Я не думал ни про какую молодежь, они сами набежали, стихийно. У народа был веселый характер и, самое главное, никакой идеологии. Потом у меня спрашивали: «Откуда вы взяли такой костяк мыслящей молодежи?» А я понятия не имел, о чем они там мыслили, видел их иногда с похмелья», — откровенно рассказывал он в интервью для подкаста «Кинопоиска» и «Медузы» (признана в России иностранным агентом — прим.ред.).

Подбирая музыку для фильма, Сергей Соловьев выбрал песни «Аквариума», тоже не подозревая о популярности группы. Когда на премьере кинокартины «АССА» зрители встали и начали, вместе со звучащей с экрана музыкой, хором петь «Под небом голубым», режиссер был поражен.

В фильме «АССА» впервые на большом экране появились герои неофициального искусства СССР — художник Сергей Бугаев-Африка, музыканты Ленинградского рок-клуба, прозвучали песни Гребенщикова, группы «Браво». Но самым ярким стало выступление группы «Кино» с песней «Перемен» в финале фильма. Впервые появившийся на экране Виктор Цой исполнил гимн поколения и сам стал его героем. Последние кадры фильма, когда маленькая сцена трансформируется в огромный стадион, полный огней, которые зажгли единомышленники, вместе с новым гимном «Мы ждем перемен!» отразили переломный момент эпохи, когда разрушалась огромная страна, уходило в небытие советское прошлое, и молодежь, с замиранием сердца, ждала будущего — неизведанного и прекрасного.



«Асса» положила начало «постсоветской» трилогии Соловьева, в которую вошли также фильмы «Черная роза — эмблема печали, красная роза — эмблема любви» (1990) и «Дом под звездным небом» (1991). В 2009 году вышла «2-Асса-2», где снялись герои культовой картины, и даже ожил Бананан. В 2010 году Сергей Соловьев снял молодежную мелодраму «Одноклассники», которую опять неизбежно сравнивали с «АССой» и отмечали сходство главной героини с Татьяной Друбич.

Актрису Татьяну Друбич, свою музу, потом жену, а после — бывшую жену, Сергей Соловьев снял во множестве фильмов. Она играла главные роли во всех картинах, которые прославили режиссера. Кроме фильмов «Сто дней детства» и «АССА» — это «Анна Каренина». Режиссер задумал экранизацию романа Толстого, еще учась во ВГИКе. Существует двухчасовая киноверсия фильма и пятисерийный сериал. Это последняя роль Александра Абдулова, который сыграл в постановке Стиву Облонского.

В 90-е годы Соловьев активно занимался общественной деятельностью, был председателем Союза кинематографистов России (1994–1997), президентом Московского международного кинофестиваля (1995–1997). В последние годы Соловьев преподавал во ВГИКе, руководил режиссерской и актерской мастерскими.



«Ке-ды» — последний полнометражный художественный фильм Сергея Соловьёва. Он вышел на экраны в 2016 году. В экранизации рассказа Андрея Геласимова режиссер снова принимается исследовать душу молодого поколения. В фильме звучат песни Басты и музыка дочери режиссера, композитора и пианистки Анны Друбич.

На уход режиссера отозвались его близкие, ученики и коллеги.

Свои соболезнования в беседе с «Газетой.Ru» выразил Роберт Цой, отец лидера группы «Кино».

«Очень соболезную, я его так уважал. У меня нет слов. Это был самый честный, самый порядочный человек на свете. Он одним из первых узнал и познал талант и гений Виктора Цоя. Это надо иметь очень большую прозорливость», — сказал Роберт Цой.

«Сергей Александрович, любимый, гениальный, единственный, ну как же теперь без Вас?!.. Спасибо за всё! За Ваши фильмы, за детство, за наши встречи, за Ваш великий русский язык, за Вашу возвышенную душу! Прощайте, мой дорогой! Я буду очень, очень скучать!..», — написал на своей странице пианист Алексей Гориболь.



«Те вещи, которые он нам объяснял, когда мы учились, живут во мне до сих пор. Он как-то ненавязчиво объяснял нам, что такое жизнь. Без ненужных разглагольствований, красивостей, драматических пауз. Он был замечательный, светлый, веселый. Мне кажется, очень несчастный человек в последние годы», — сказал режиссер Алексей Герман-младший.

«Сережа, Сергей Александрович, САС, дорогой наш Соловьев. Как же все быстро. Спасибо за все! Ты так много сделал хорошего для меня лично, и так много для нас всех! Прощай!», — написал режиссер Виталий Манский. Мария Лащева, «Фонтанка.ру»