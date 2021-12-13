Экспорт автомобилей из России в 2021 году вырос на 42,3%

По данным ФТС России, опубликованным 13 декабря, в январе-октябре 2021 года РФ поставила за рубеж 73,2 тысячи легковых автомобилей на 1,159 миллиарда долларов. В количественном выражении экспорт вырос на 42,3%, а в стоимостном — на 50,1%. При этом в октябре на экспорт отправили на 13,6% машин меньше, чем в сентябре, — 6,8 тысячи. А общая стоимость их составила 97,4 миллиона долларов — на 24,4% меньше, чем в сентябре.

За десять месяцев 2021 года в России существенно вырос экспорт легковых автомобилей. В процентном соотношении рост по сравнению с тем же периодом 2020 года превысил 40%. Ввезли машин тоже примерно в полтора раза больше, чем год назад.

Экспорт грузовиков в январе-октябре вырос на 11,5% и составил 10,5 тысяч машин на 272,6 миллиона долларов. Рост продаж за рубеж в стоимостном выражении составил 10,5%. Из них в октябре было поставлено 1,3 тысячи грузовиков на 32,8 миллиона долларов. В количественном выражении это больше сентябрьских показателей на 30,8%, в стоимостном — на 45,5%.

Импорт легковых автомобилей в Россию за десять месяцев года составил 288,3 тысячи машин на 6,7 миллиарда долларов. По сравнению с прошлым годом он вырос на 55,5% в количестве и на 64,5% в стоимости. Непосредственно в октябре было ввезено 26,6 тысячи легковушек на 627,2 миллиона долларов, и это на 1,6% меньше, чем в сентябре, количеством и на 1,7% — стоимостью.

Не отстает и импорт грузовиков. За январь-октябрь он вырос на 54% — до 27,3 тысячи машин. Причем в стоимостном выражении рост оказался более чем трехкратным — до 1,869 миллиарда долларов. В октябре импорт грузовиков вырос на 13,1% — до 3,1 тысячи машин. А вот по стоимости он, наоборот, снизился по сравнению с сентябрем на 8,1% и составил 203,4 миллиона долларов.