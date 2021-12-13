Петербургские школьники смогут уйти на каникулы с 25 декабря по желанию родителей

«Это означает, что дети смогут приходить как обычно. Но каждая образовательная организация сама примет решение: будут ли в эти дни идти уроки, работать кружки или пройдут какие-то другие занятия. Если же родители готовы оставить ребят дома, уехать на дачу или в отпуск — они могут начать каникулы уже с 25 декабря», — отметила она.



Официально зимние каникулы начнутся 29 декабря. Уже к концу следующей недели будут выставлены все оценки и проведены все школьные ёлки.



По данным Смольного, количество одновременно болеющих педагогов в этом году едва превышало 300 человек в сутки. В это же время в прошлом году находились на больничном больше двух тысяч учителей.

