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Петербургские школьники смогут уйти на каникулы с 25 декабря по желанию родителей

Два последних дня четверти, 27 и 28 декабря, школы Петербурга будут работать по свободному расписанию. Об этом в соцсети «ВКонтакте» сообщила вице-губернатор Ирина Потехина 13 декабря.

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«Это означает, что дети смогут приходить как обычно. Но каждая образовательная организация сама примет решение: будут ли в эти дни идти уроки, работать кружки или пройдут какие-то другие занятия. Если же родители готовы оставить ребят дома, уехать на дачу или в отпуск — они могут начать каникулы уже с 25 декабря», — отметила она.

Официально зимние каникулы начнутся 29 декабря. Уже к концу следующей недели будут выставлены все оценки и проведены все школьные ёлки.

По данным Смольного, количество одновременно болеющих педагогов в этом году едва превышало 300 человек в сутки. В это же время в прошлом году находились на больничном больше двух тысяч учителей.

Из-за карантина по коронавирусу и ОРВИ дистанционно учатся 570 классов в 178 школах. «Школьников, пропускающих занятия по болезни, тоже стало вдвое меньше — около 2 тысяч сейчас против 4 тысяч в прошлом году. В целом же в течение всего первого учебного полугодия обстановка в образовательных организациях оставалась стабильной. И даже подготовка к праздничным мероприятиям не вызывает сегодня особых затруднений — мы приспособились к новой реальности», — говорится в посте Потехиной.

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Комментарии (6)

Аппаратчик мокрой классификации
Электорат не должен уметь считать больше чем до 10 и читать что-то кроме библии! Да и библию тоже можно не читать, всё разобъяснят пастыри! :))
265059269
Вот веселье то учителям
sench99
Прощай учёба(((. Слава богу дети выросли, а современных жаль(.
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