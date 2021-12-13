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Из-за карантина по коронавирусу и ОРВИ 570 классов в школах Петербурга учатся удалённо

Закрыты 25 групп в 18 детских садах.

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Из-за карантина по ОРВИ и коронавирусу 570 классов в 178 школах Петербурга учатся дистанционно. Об этом сообщили в комитете по образованию 13 декабря.

От общего числа классов в городе 2,85 % занимаются удалённо. Закрыты 25 групп в 18 детских садах. Неделей ранее в Петербурге на карантине находился 551 класс в 166 школах. Не работала 21 группа в 16 детских садах.

Смешанный формат обучения выбрал 6 161 ребёнок (1,1 % от общего количества обучающихся).

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Комментарии (2)

262061851
у знакомого в классе у ребенка уже 2 недели из 35 человек - учится 9 !!! КАКИЕ вакцины ????!! никого колоть зимой-весной НЕЛЬЗЯ!!! орви! грипп в полный рост! тех, кто будет призывать детей колоть или граждан зимой - СУДИТЬ за покушение на жизнь!!!!
angel of death
зомби нашего времени =)
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