Из-за карантина по ОРВИ и коронавирусу 570 классов в 178 школах Петербурга учатся дистанционно. Об этом сообщили в комитете по образованию 13 декабря.
От общего числа классов в городе
Смешанный формат обучения выбрал
Из-за карантина по коронавирусу и ОРВИ 570 классов в школах Петербурга учатся удалённо
Закрыты 25 групп в 18 детских садах.
Из-за карантина по ОРВИ и коронавирусу 570 классов в 178 школах Петербурга учатся дистанционно. Об этом сообщили в комитете по образованию 13 декабря.
От общего числа классов в городе
Смешанный формат обучения выбрал
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