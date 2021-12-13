Из-за карантина по коронавирусу и ОРВИ 570 классов в школах Петербурга учатся удалённо

Из-за карантина по ОРВИ и коронавирусу 570 классов в 178 школах Петербурга учатся дистанционно. Об этом сообщили в комитете по образованию 13 декабря.



От общего числа классов в городе 2,85 % занимаются удалённо. Закрыты 25 групп в 18 детских садах. Неделей ранее в Петербурге на карантине находился 551 класс в 166 школах. Не работала 21 группа в 16 детских садах.

