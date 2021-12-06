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В Петербурге коронавирус и ОРВИ отправили по домам уже более 550 классов

За одну неделю в Петербурге почти в три раза выросло число классов на дистанционном обучении. Причиной стали коронавирус и ОРВИ, сообщили в комитете по образованию.

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«По данным на 6 декабря, в связи с распространением ОРВИ или выявлением коронавируса закрыта 21 группа в 16 детских садах, на обучении с использованием дистанционных технологий временно находится 551 класс в 166 школах (2,75 % от общего количества классов в городе)», — сообщили в комитете 6 декабря.

Для сравнения, неделю назад, 29 ноября, были закрыты 15 групп в 12 детских садах, а на дистанте находились 189 классов в 85 школах (0,9 % от общего числа).

Число учащихся, находящихся дома по заявлению родителей, тоже за неделю выросло с 3 651 до 5 587 человек. Но, как ранее отмечали в комитете, в аналогичный период прошлого учебного года на смешанный формат обучения по заявлению родителей были переведены более 13 тысяч школьников.

Заболеваемость среди детей в Петербурге резко начала расти в конце ноября. На одного педиатра приходится до 40 вызовов на дом в день. По словам медиков, дети болеют не ковидом, это сезонные вирусы. Так ли это, «Фонтанка» спросила у специалиста Роспотребнадзора.

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