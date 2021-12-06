В Петербурге коронавирус и ОРВИ отправили по домам уже более 550 классов

«По данным на 6 декабря, в связи с распространением ОРВИ или выявлением коронавируса закрыта 21 группа в 16 детских садах, на обучении с использованием дистанционных технологий временно находится 551 класс в 166 школах ( 2,75 % от общего количества классов в городе)», — сообщили в комитете 6 декабря.



Для сравнения, неделю назад, 29 ноября, были закрыты 15 групп в 12 детских садах, а на дистанте находились 189 классов в 85 школах ( 0,9 % от общего числа).

