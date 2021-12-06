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Комздрав: Подъём заболеваемости среди детей в Петербурге не связан с коронавирусом

Высокая заболеваемость среди детей сезонна и не связана с коронавирусом. Об этом заявила 6 декабря начальник отдела по организации помощи матерям и детям комитета по здравоохранению Петербурга Яна Панютина.

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«Мы видим подъем заболеваемости ОРВИ по городу. Отмечена большая нагрузка на стационарное и амбулаторное звено в детской сети. Однако этот подъем заболеваемости у детей не связан с новой коронавирусной инфекцией — особого роста в ноябре по СOVID-19 мы не заметили», — цитирует Панютину пресс-служба комздрава.

Заболеваемость среди детей в Петербурге резко начала расти в конце ноября. На одного педиатра приходится до 40 вызовов на дом в день. По словам медиков, дети болеют не ковидом, это сезонные вирусы. Так ли это, «Фонтанка» спросила у специалиста Роспотребнадзора.

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Комментарии (5)

Sergik7
Сначала дети болели ковидлой, потом сразу решили поболеть орви с температурой 39,5.
К чему готовимся?
Cashmare
а ковидла - это уже не орви? хорошо, так и запишем: манипуляция терминами
Vilya
На улице -20, по ощущениям -25, а я из окна наблюдаю, как на площадке детского сада гуляют дети. Правда только одна группа, видимо подготовительная. Интересно, родители в курсе, что в садике они гуляют в минус 20?
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