Комздрав: Подъём заболеваемости среди детей в Петербурге не связан с коронавирусом

«Мы видим подъем заболеваемости ОРВИ по городу. Отмечена большая нагрузка на стационарное и амбулаторное звено в детской сети. Однако этот подъем заболеваемости у детей не связан с новой коронавирусной инфекцией — особого роста в ноябре по СOVID-19 мы не заметили», — цитирует Панютину пресс-служба комздрава.



Заболеваемость среди детей в Петербурге резко начала расти в конце ноября. На одного педиатра приходится до 40 вызовов на дом в день. По словам медиков, дети болеют не ковидом, это сезонные вирусы. Так ли это, «Фонтанка» спросила у специалиста Роспотребнадзора.

