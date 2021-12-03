У педиатров — по 40 вызовов в день уже вторую неделю. В Роспотребнадзоре рассказали, как растет вирусная заболеваемость

автор фото Виктор Коротаев/Коммерсантъ Поделиться Поделиться







Действительно, до сих пор еженедельная заболеваемость ОРВИ росла медленно, в среднем на 3%: число заболевших на 46-й неделе (с 15 по 21 ноября), например, выросло в сравнении с 45-й на 3,3%. На 47-й неделе года (с 22 по 28 ноября) мы видим, что в целом заболеваемость гриппом и ОРВИ выросла на 28%, а у детей — на 46,3% по сравнению с 46-й неделей. Кроме того, единичные случаи гриппа продолжают выявляться — за прошлую неделю их было всего 5. Эти цифры назвала Ирина Чхинджерия.

Она рассказала, что всего на прошлой неделе зарегистрировано 62 674 случая ОРВИ, из них 35 301 заболевший — ребенок. Эпидемический порог (число заболевших в течение определенного периода, при превышении которого предпринимаются противоэпидемические меры) в целом превышен на 37, 3%. По оценке Ирины Чхинджерии, это немного. Но у взрослых это превышение составляет 71%, у школьников в возрасте от 7 до 14 лет оно еще больше — 75,2%. При этом у малышей в возрасте до 3 лет — заболеваемость ниже эпидпорога на 43,7, у дошкольников от 3 до 6 лет тоже ниже — на 36%. То есть заболеваемость растет в основном среди школьников и взрослых.



Прежде при превышении общей заболеваемости ОРВИ и гриппом у взрослых на 71% мы уже жили бы в ожидании эпидемии гриппа. Почему сегодня такой настороженности нет?

«Мы получаем оперативную статистику только первичного, предварительного диагноза, установленного тем, кто обратился за медицинской помощью с клиническими проявлениями ОРВИ. А симптомы у ОРВИ, гриппа и ковида одинаковые. Когда человек обращается в поликлинику, ему ставят диагноз ОРВИ, а только потом по результатам ПЦР-исследования — окончательный диагноз. Поэтому в статистику по заболеваемости ОРВИ попадают и ковидные пациенты (не входят сюда только те, кто прежде чем обратиться к врачу, сделал самостоятельно ПРЦ-тест, потому что, допустим, у него в семье есть заболевшие или на работе регулярно проводится тестирование). То есть сейчас подъем сезонных ОРВИ совпадает с никуда не исчезнувшей эпидемией коронавируса, это ведь тоже ОРВИ. Поэтому превышение эпидемических порогов — а это ни что иное, как цифры, полученные по результатам многолетних наблюдений — следствие распространения новой коронавирусной инфекции. По ОРВИ они превышены весь последний год именно за счет нее. Поэтому пороги будут скоро пересчитываться с учетом этой новой инфекции», — поясняет Ирина Чхинджерия.



На прошлой неделе резко снизилась выявляемость коронавируса, значит число ОРВИ действительно растет. Но это не должно быть для нас неожиданностью — до коронавируса мы в этой ситуации оказывались каждый год: от 1,5 до 2 млн петербуржцев ежегодно переносят острое респираторное заболевание. В отличие от прошлого года, в этом с начала осени выявляются лабораторно и случаи гриппа каждую неделю. Да, они единичные, но это говорит о том, что грипп у нас уже циркулирует (в прошлом году лабораторно обнаружено всего два случая гриппа и нескольким петербуржцам поставлен этот диагноз по клиническим признакам).

Обычно в Петербурге подъем респираторных инфекций сдвигается ближе к февралю, после того, как с каникул возвращаются дети в свои коллективы. Но уже сейчас из-за роста заболеваемости Роспотребнадзор призывает руководителей школ и детских садов следить за ситуацией в своих детских коллективах и отправлять их на удаленку, если группу (класс) не посещает 20 и более процентов детей.

Ирина Багликова, «Фонтанка.ру»

