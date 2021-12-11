На заснеженном пляже Финского залива во тьме торжествовали «Горемычные танцы»

В Петербурге 11 декабря вручили премию имени Сергея Курехина за лучшие проекты в области современного искусства. Награждение лауреатов прошло на пляже Чудный в Репино, на берегу Финского залива.
Гран-при «Поп-механика» получил режиссер Александр Артемов за спектакль «Горемычные танцы». Его выпустил негосударственный авторский «Театр ТРУ», который появился в 2010 году на первой закрытой Лаборатории художественного руководителя БДТ Андрея Могучего. Постановка «Горемычные танцы», жанр которой характеризуется как «текстоцентричный балет пограничных состояний», уже претендует на «Золотую маску» 2021 в номинации «Лучший спектакль в эксперименте». Это трагический метафоричный рассказ о переживании современными мужчинами кризиса среднего возраста, поданный в жанре русской былины, с соответствующей лексикой и интонациями, атмосферно переданными чтецами в зрительном зале, и проиллюстрированный пластическими движениями актеров на сцене.
Лучшим произведением визуального искусства признана работа Дениса Прасолова » *NON TESTATUM». Это большая инсталляция из устаревшего медицинского оборудования, основным объектом которого служит медицинская утка.
Премию за лучший медиа объект вручили Максиму Алёхину за «Концерт для оркестра общественного транспорта в четырёх частях». Впервые его исполнили в 2021 году водители трамваев и троллейбусов Краснодара: ускоряя или замедляя движение на маршрутах, они в прямом эфире поставляли данные алгоритмам, которые генерировали звуки.
Премию за лучший текст о современном искусстве получила Александра Першеева за книгу «Видеоарт. Монтаж зрителя». В номинации «Искусство в общественном пространстве» наградили коллектив уличных художников из Перми «Фрукты Врукты». Лучшим кураторским проектом стала ретроспективная выставка художников Игоря Макаревича и Елены Елагиной «Обратный отсчёт». Премию за лучший Science Art проект получила инсталляция «Неприкасаемые» Лауры Элидедт Родригез. Музыкальная номинация SKIF досталась Митрию Гранкову и проекту «Barrel Harp». Спецприз за вклад в историю музыки получил обозреватель Би-би-си Александр Кан.
Международная премия в области современного искусства имени Сергея Курёхина учреждена в 2009 году. Ее задача — выявление и поддержка перспективных молодых художников, кураторов и музыкантов, повышение статуса отечественного искусства и его интеграция в международную культурную среду. В основе Премии лежат принципы «Поп-Механики», сформулированные Сергеем Курёхиным еще в 1990-е годы: поиск новых форм взаимодействия искусств.