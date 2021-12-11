На заснеженном пляже Финского залива во тьме торжествовали «Горемычные танцы»

В Петербурге 11 декабря вручили премию имени Сергея Курехина за лучшие проекты в области современного искусства. Награждение лауреатов прошло на пляже Чудный в Репино, на берегу Финского залива.



Гран-при «Поп-механика» получил режиссер Александр Артемов за спектакль «Горемычные танцы». Его выпустил негосударственный авторский «Театр ТРУ», который появился в 2010 году на первой закрытой Лаборатории художественного руководителя БДТ Андрея Могучего. Постановка «Горемычные танцы», жанр которой характеризуется как «текстоцентричный балет пограничных состояний», уже претендует на «Золотую маску» 2021 в номинации «Лучший спектакль в эксперименте». Это трагический метафоричный рассказ о переживании современными мужчинами кризиса среднего возраста, поданный в жанре русской былины, с соответствующей лексикой и интонациями, атмосферно переданными чтецами в зрительном зале, и проиллюстрированный пластическими движениями актеров на сцене.

