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Пока Петербург уже встрял в пробках, водитель Chevrolet решил погулять в парке Екатерингоф, не выходя из машины

Пробки в Петербурге 10 декабря не дождались окончания рабочего дня, и уже в начале пятого доросли до 8 баллов. Водители умудряются попадать в ДТП даже в парке.

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По данным сервиса «Яндекс.Пробки», плотность движения на дорогах Петербурга в районе 16:20 уже превысила на 1 балл обычные показатели для этого времени пятницы. Традиционно больше всего пробок сейчас скопилось в центре, особенно на Садовой, Невском, Фонтанке, Литейном и в районе площади Восстания. На Васильевском острове главная пробка — на 8–9-й линии и на Среднем проспекте В.О. у пересечения с ней. Петроградская сторона стоит куда сильнее: там заторы на Каменноостровском, Кронверкской, Большой Пушкарской, Чкаловской, Попова и многих других улицах.

Уже начинают копиться пробки на Пироговской и Выборгской набережных и Большом Сампсониевском проспекте. В направлении из центра стоят Пискаревский, Заневский и проспект Обуховской Обороны. На КАД пока относительно свободно, хотя на юго-востоке магистрали уже начинают уплотняться заторы в обоих направлениях, также на внутреннем кольце из-за дорожных работ затруднено движение в районе Шафировского проспекта.

Мешают проезду и ДТП. Очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» сообщают об аварии на пересечении Благодатной улицы и Митрофаньевского шоссе и столкновении Hyundai и Volkswagen в правой полосе на съезде с Тучкова моста. На углу Московского проспекта и Малой Митрофаньевской улицы машины столкнулись на трамвайных путях, остановив трамваи в сторону Московских ворот, пишут в группе «Неизданное | Санкт-Петербург».

А водитель легкового автомобиля Chevrolet приехал погулять в парке Екатерингоф, не выходя из машины, пишет очевидец Коля. Машина протаранила металлические ворота.

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Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»

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Комментарии (5)

vic_5e4cd1938d1a8
... встрял в пробках ...
Фонтанка, жги дальше!
Alex000
Ну и вот как он умудрился ворота проспать - это вообще от меня ускользает. Замёрз что-ли?
Alex000
Снега конечно пипец, основные чутка выскребли, на съездах, ну, я защитой тёр стабильно, низкий клиренс в этой стране конечно то ещё приключение, но терпимо.
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