В Петербурге вновь горят машины: за полдня — уже пять

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу, в 12:59 10 декабря в ведомство поступила информация о возгорании автомобиля у дома 43 по 2-й Комсомольской улице. Там заполыхала «Лада» 11-й модели, а от нее досталось припаркованной рядом «Хонде». Потушили огонь в 13:44. ВАЗ сгорел полностью, у Honda обгорели две двери и два крыла.



В 10:45 в МЧС сообщили о пожаре у дома 8, корпус 2 по улице Сантьяго-де-Куба. Там загорелась Mazda. Пожар ликвидировали в 11:17. У «Мазды» обгорел моторный отсек, а у стоящего рядом Mercedes — бампер.