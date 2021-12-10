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В Петербурге вновь горят машины: за полдня — уже пять

В пятницу, 10 декабря, в Петербурге пришлось тушить три автомобильных пожара, причем два из них — в Красносельском районе. В общей сложности в них пострадали пять машин.

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Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу, в 12:59 10 декабря в ведомство поступила информация о возгорании автомобиля у дома 43 по 2-й Комсомольской улице. Там заполыхала «Лада» 11-й модели, а от нее досталось припаркованной рядом «Хонде». Потушили огонь в 13:44. ВАЗ сгорел полностью, у Honda обгорели две двери и два крыла.

В 10:45 в МЧС сообщили о пожаре у дома 8, корпус 2 по улице Сантьяго-де-Куба. Там загорелась Mazda. Пожар ликвидировали в 11:17. У «Мазды» обгорел моторный отсек, а у стоящего рядом Mercedes — бампер.

Ночью в Красносельском районе тушили грузовик. Пожарных вызвали в 3:39 к дому 5 по улице Тамбасова, и через 20 минут возгорание было ликвидировано. Однако грузовик MAN выгорел полностью.

Во всех случаях сведений о пострадавших в ведомство не поступало.

Это уже второй день автомобильных пожаров в Петербурге на текущей неделе. Во вторник, 7 декабря, за ночь и утро от огня в городе пострадали 8 автомобилей, а днем на Пулковском шоссе загорелся «Патриот», собрав за собой приличную пробку.

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Комментарии (2)

shutnik78
автозапуск решает прогрев авто кардинальным способом...
264940801
Это что таким образом плавят снег?
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