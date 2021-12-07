Жаркое утро в Петербурге: за полдня в городе сгорели восемь машин

Как сообщает пресс-служба ГУ МСЧ по Петербургу, в 9:54 спасателям поступила информация о возгорании автомобиля Citroen у дома 17 по Дунайскому проспекту. Очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» уточняют, что легковушка полыхала у края проезжей части на пересечении Звёздной улицы и Московского шоссе. На кадрах с места ЧП видно, как рядом с машиной нервно бегает мужчина, вероятно, водитель.



«Я остановился, отдал ему свой огнетушитель, еще когда не было такого пламени. Рядом было 2 пустых огнетушителя, больше никто не останавливался, пока я там пару минут был», — пишет в комментариях Константин. «Мало кто остановился, дал огнетушитель, вызвал пожарных, очень нервничал паренек... Одет, конечно, не по погоде...» — добавляет Jordon.

Пожар потушили в 10:11. Автомобиль выгорел по всей площади.

В 10:17 в СЯЧ поступило сообщение об автомобильном пожаре у дома 29 по проспекту Луначарского. Там загорелся легковой автомобиль ГАЗ-3110. «Волга» превратилась в факел у перекрестка Луначарского с проспектом Художников, пишут в «ДТП и ЧП». Потушили возгорание в 10:40, но машина успела выгореть полностью.

А спустя час на очередной автомобильный пожар пришлось выезжать в Красногвардейском районе. В 11:49 в ведомство поступило сообщение о загоревшемся ВАЗ-2115 у дома 9 по Рябовскому шоссе. Потушили «Ладу» через час — в 11:56. Машина выгорела по всей площади.

Фото: Читатель «Фонтанки» Вячеслав Фото: Читатель «Фонтанки» Вячеслав Фото: Читатель «Фонтанки» Вячеслав Поделиться Поделиться







В Рыбацком в десятом часу утра горели сразу четыре автомобиля. А ночью тушили машину в Кировском районе Петербурга. По данным МЧС, сообщение о пожаре поступило в 0:35. У дома 170 по проспекту Стачек загорелся автомобиль Audi. Потушили его в час ночи. У машины выгорел салон.